水利部：維持三省洪水防禦Ⅳ級響應 廣西東部發生山洪災害風險高
撰文：林芷瑩
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7月20日，水利部維持對廣西、湖北、湖南3省份的洪水防御Ⅳ級應急響應。水利部分析研判全國的防汛形勢，指出廣西東部部分地區發生山洪災害可能性大，並發布橙色山洪災害氣象預警。
《央視新聞》報道，水利部分析研判全國的防汛形勢，安排部署暴雨洪水防御工作。
截至7月20日上午9時，吉林、遼寧、黑龍江、內蒙古、天津、河北、雲南、廣西等地15條河流仍維持超警，最大超警幅度2.29米。
據預報，7月20日至7月22日，受上游來水影響，松花江流域松花江干流肇源江段、遼河流域遼河中下游干流及渾河、海河流域薊運河等主要河流將維持超警。
受降雨影響，珠江流域西江中游干流及支流郁江、柳江、桂江、賀江，長江中下游及洞庭湖水系湘江資水，鄱陽湖水系贛江修河昌江樂安河等主要河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。
7月20日上午8時至7月21日上午8時，廣西東部部分地區發生山洪災害可能性大。水利部發布橙色山洪災害氣象預警，提醒暴雨洪水影響地區社會公眾注意防範。
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