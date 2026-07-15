廣西洪災｜六藍水庫站長受訪指自潰壩無用、泄洪閘失靈　報道遭刪

7月5日，受颱風「美莎克」登陸後影響，廣西大範圍出現特大暴雨，61個氣象站點打破所在縣區降雨量歷史紀錄，多個水庫水位迅速上漲。本週一（7月6日）凌晨，下游居住了十餘萬民眾的六藍水庫，水位超設計洪水位0.91米，官方當天早上6時開始泄洪，同日上午，六藍水庫壩體出現兩處潰口，整體垮塌長度約50米。



截至7月9日上午11時，橫州市六藍水庫潰口險情造成26人死亡、 7人失聯， 橫州5.45萬名涉險群眾已全部轉移安置。



《南方周末》早前深入災區，訪問六藍水庫服務站站長謝植傑。文中描述六藍水庫潰壩前的「24小時」的關鍵時刻，閘門故障、氣象預警失聯、自潰壩「功能失靈」以及「樣板工程」從未通過竣工驗收等重大人為與工程隱患，不過該篇文章已在內地被封禁，遭到下架。



六藍⽔庫潰⼝俯拍。（南方周末）

奪命24小時 六藍水庫站長回顧從調洪到全開閘泄洪時間線

據《南方周末》，六藍水庫，又名六蘭水庫，位於鬱江支流鎮龍江上游的河谷地帶，隸屬於廣西壯族自治區南寧市下轄的橫州市校椅鎮六藍村，是一座以灌溉為主兼有防洪、發電等綜合利用的水利工程。

作為橫州最大的中型水庫，始建於1958年的六藍水庫先後實施過大壩除險加固、灌區現代化改造工程。2025年，橫州水利局稱其實現了從「問題水庫」到「樣板工程」的蝶變。

六藍水庫為當地最大中型水庫，總庫容9552萬立方米，始建於1958年，至今已有66年歷史。（鳳凰新聞）

自2026年7月6日六藍水庫出現潰口洪災以來，水庫服務站站長、37歲的謝植傑反覆回想水庫潰口的前夜，從泄洪時機、閘門狀態、聯動機制到主壩與自潰壩的工程質量，對每一環節都逐個審視。

2026年7月9日，謝植傑站在已經潰口的六藍水庫邊上打電話，身後的庫體已經見底。（南方周末）

泄洪閘門失靈 自潰壩未發揮作用

外界質疑為何不更早開全閘泄洪，甚至傳言涉養魚戶利益。謝植傑回應：「灌溉調水由我們運行管理者調度，不受養魚戶影響。」他解釋，凌晨不開全閘的另一顧慮是未獲上級指令，且若深夜全開泄洪造成傷亡，「責任要算在水庫泄洪的頭上了」。

六藍壩體共形成兩處主要潰口，整體垮塌長度約50米。（紅星新聞）

至於閘門故障原因，謝植傑亦不清楚。六藍水庫溢洪道2010年除險加固時才設置5孔閘門，此後沿用至今。2020年安全評價指金屬結構為「B」級，具安全運用條件。有設計人員分析，閘門設計本身無問題，但可能洪水已過頂，水壓過大致閥門無法升起。

六藍水庫泄洪道的5個閘門。（南方周末）

更關鍵的是「自潰壩」未發揮作用。報道指自潰壩位於主壩東側，原設計當洪水漫頂時會被沖垮以泄洪，保住主壩。但此次主壩潰口，自潰壩卻完好無損。

材料顯示，自潰壩由自然山坳開挖而成，岩層堅硬。2009年水庫加固設計報告提到，附近設有木材加工廠，進村道路經壩頂，土堤長期受車輛碾壓「土體相對密實，抗沖能力較高」——換言之，長年碾壓反而加固了本應自動潰決的壩體。

謝植傑坦言，若炸開自潰壩或可防止主壩潰口，但當時時間緊迫，服務站沒有炸藥，且下方鄧圩村住有逾7,000人，損失亦會巨大。此外，炸壩須上級批准，惟當日早上信號中斷，他致電市長11次均未接通，而服務站亦無衛星電話。

+ 1

水庫服務站人手不足 整個水庫竟靠肉眼觀測水位

謝植傑指出，服務站人手嚴重不足。編制74人，實際在編僅45人，遇險當天主壩工作站只有14人值守，同時還要兼顧下轄4個小型水庫。⽽在過去，六藍⽔庫服務站⼈最多的時候，有超過100名員⼯。

謝植傑稱，服務站的負責⼈本來應該是「⼀正三副」⸺⼀個正站⻓，三個副站⻓。「現在正值換屆，就⼀正⼀副，⼜沒及時補充，⼒量不⾜。」

監測方面，上游水文站距離水庫14公里，無法直觀反映來水量，須靠人手報雨情推算。5日晚間水文站失聯後，水庫完全依靠人員目測水位尺判斷形勢，「整個六藍水庫都是人工觀測水位，就是靠我們的經驗」謝植傑說

2020年大壩安全鑑定報告早已指出：雨情測報系統失效尚未修復，採用人工讀取數據，部分監測項目手段「原始而落後」。

謝植傑。（南方周末）

謝植傑表示「我肯定有愧疚感，人家都說我們為什麼不提前騰空水庫、不儘早泄洪，都在罵水庫沒用。」。災後，六藍水庫及附近村莊一直斷水斷電。服務站成了獨田村村民的安置點，謝植傑騰出宿舍和辦公室讓村民打地鋪。

「還有好多事要做，先熬過去。」謝植傑說。