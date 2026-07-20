世界人工智能大會│由技術生態到國際規則　中美爭奪AI全球影響力

中美人工智能（AI）競爭，正從拼模型、拼算力，升級為技術生態、國際規則與全球影響力之爭。



7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

根據公開信息，中國國家主席習近平今年以來僅離京赴地方考察三次，先後到河北雄安、山東德州和上海。他上周赴上海出席世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨演講。這是中國最高領導人首次出席這個自2018年創辦的年度AI大會，凸顯北京已將AI全球治理提升至國家戰略高度。

原因之一，相信是美國主導了過去30多年的互聯網時代規則，北京不願在AI時代再次成為規則接受方。AI已成為決定經濟、軍事實力和國際影響力的關鍵技術，中國也希望借此爭取更大的國際話語權。

World Wide Web於1990年問世後，互聯網進入全球發展階段。美國憑藉技術、資本和平台優勢長期主導全球互聯網發展，TCP/IP、DNS等核心協議最初由美國建立，早期技術標準和治理體系也主要由美國推動形成；谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta等企業構建全球互聯網生態，美國並依託IETF、ICANN等機構，在互聯網標準制定和治理體系中長期保持重要影響力。

美國的優勢不僅體現在技術，也延伸至數字經濟、數據治理和網絡安全等規則制定，並借互聯網生態擴大國際影響力，開放互聯網、信息自由等理念也隨之傳播全球。

中國綜合國力已遠非互聯網時代可比，自然希望從規則接受方轉向規則參與者，甚至規則塑造者。從中國領導人在WAIC的講話，以及推動成立世界AI合作組織（WAICO）、集中展示最新AI技術成果來看，北京的AI佈局至少可分為三個層次。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

首先是爭奪技術生態，這關乎「全球使用誰的AI」。

習近平雖然沒有點名提到DeepSeek、Kimi等中國模型，但特別強調鼓勵開源開放、合作共享。面對美國掌握英偉達等高端AI晶片和OpenAI、Anthropic等閉源模型，以及雲計算生態，中國將開源作為突破口，希望憑藉較低成本和開放授權，吸引更多開發者、企業和政府採用中國AI模型，借此擴大中國AI生態的國際覆蓋面。

第二，爭奪AI標準和治理理念的話語權，也就是「AI應如何發展」。

習近平強調，反對AI領域泛化國家安全概念，反對把本國安全凌駕於他國安全之上，同時強調不應侵蝕和損害「各國文化獨特性」，以及幫助全球南方彌合數字鴻溝。北京將AI定位為「國際公共產品」，希望以開源、合作共享、多邊主義塑造AI外交敘事，與美國出口管制、技術限制形成對照。一旦更多國家採用中國AI生態，北京在國際AI標準制定和治理討論的話語權也有望提升。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

第三是爭取全球AI治理的議程設置權，即「誰來組織討論規則」。

中國推動成立WAICO，希望打造全球AI合作平台，並借此在聯合國框架下推動AI治理，增強自身在全球AI治理中的議程設置能力。

中國官媒報道，有29個國家簽署協定成為創始成員國，但並未公佈完整名單。根據印尼安塔拉通訊社列出的名單，中國以外的28個創始國為印尼、馬來西亞、柬埔寨、老撾、緬甸（東盟成員國）；巴基斯坦（南亞）；俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、白羅斯（獨聯體成員國）；南非、阿爾及利亞、喀麥隆、剛果、埃塞俄比亞、肯尼亞、萊索托、莫桑比克、塞內加爾、贊比亞（非洲）；巴西、古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉（拉丁美洲）；阿曼（中東）；塞爾維亞（歐洲）。

首批成員多來自全球南方，與中國近年來深化全球南方合作的外交佈局相呼應，也反映北京希望借AI合作擴大國際影響力，上述名單料將繼續擴員。

與之對應，是美國去年12月推動成立「矽和平」（Pax Silica）倡議，包括美國在內有24個簽署方，成員主要來自發達經濟體；今年6月底在美國舉行的「矽和平」峰會上，包括美國在內，則有35個國家簽署《關於人工智能機遇的聯合聲明》。

有意思的是，礦產資源豐富的中亞國家哈薩克，同時出現在美中分別牽頭的倡議中。另據安塔拉通訊社報道，印尼就「矽和平」倡議的磋商正在進行中，印尼經濟事務統籌部長艾爾朗加在上海舉行的記者會上也說，印尼希望在AI合作上保持中美平衡。

這說明各國未必要在中美之間「二選一」，更可能是依據自身國家利益，在不同技術生態和治理機制之間保持靈活。

中美AI競爭已不僅是誰擁有更先進的大模型和更強算力，而是誰能夠吸引更多國家加入自己的技術生態、認同自身治理理念，並在全球AI治理中擁有更大制度影響力。AI規則制定權雖然不等同於國際秩序主導權，卻將深刻影響未來全球科技治理格局；圍繞規則、標準與制度影響力的競爭，已成中美戰略博弈新戰場。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

氣象人工智能賦能全民早期預警展亮相2025世界人工智能大會展覽。（中國氣象新聞網）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

