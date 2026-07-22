深圳婦求醫遭救護車｢截糊｣送私院 家屬稱患者術精神失常兼失禁

2024年，深圳寶安區一名七旬婦人因扭傷導致骨折，家屬多次要求送往就近公立醫院，但救護車最終將患者送往一間民營一級醫院進行醫治，術後老婦出現精神異常、大小便失禁、無法站立等症狀，家屬其後更發現病歷遭篡改。兩年來，家屬向深圳市衛健委投訴，院方及多名醫護已遭行政處罰，但因病歷被篡改，醫療鑑定無法推進，民事訴訟亦陷入停滯。



救護車「偏航」未將患者送入指定醫院

據《澎湃新聞》，吳女士母親現年78歲，2024年3月因扭傷導致骨折。吳女士多次致電120，明確要求送往距離住所約四、五公里的沙井人民醫院或福永人民醫院。據吳女士憶述，接線員回覆指就近派深圳廣生醫院的救護車，具體送往哪間醫院由到場醫生決定。救護車最終將患者送往深圳廣生醫院。

女士多次致電120，明確要求送往距離住所約四、五公里的福永人民醫院。（深圳政府官網）

值得注意的是，《深圳市急救中心120電話受理記錄單》顯示，當時安排救護車將患者送往福永人民醫院。然而吳女士與接線員的通話錄音卻顯示，接線員稱就近就急派車，具體送哪間由到場醫生決定。

院方事後曾辯稱，現場及運送途中未聽到家屬提出就診醫院要求，並指患者基礎病穩定、骨折可以治療。2024年12月，深圳市衛健委對深圳廣生醫院「未按照調度指令將患者送往指定醫療機構」作出罰款5萬元（人民幣，下同）的行政處罰。

公開資料顯示，深圳廣生醫院位於寶安區福海街道，於2006年投入運營，是集預防、醫療、康復為一體的一級綜合醫院。

救護車最終將患者送往深圳廣生醫院。（微信公眾號@深圳廣生醫院）

患者術後出現精神異常、大小便失禁

術後，吳女士母親出現精神異常、大小便失禁、無法站立等症狀。2024年6月，家屬曾與院方就醫藥費自費部分達成協議，院方減免5000元醫療費用。

其後吳女士發現，《手術知情同意書》和《出院小結》與最初簽字確認的版本不一致。2026年2月，深圳市衛健委確認，醫師宋某某在未經患者家屬同意的情況下，修改了2024年3月17日家屬簽字確認的《手術知情同意書》，將術後風險一欄增補「患者因有重度骨質疏鬆、認知和精神方面障礙，術後無法配合治療，可能影響骨折癒合」等內容，構成篡改病歷，宋某某被罰款3萬元並責令停止執業活動一個月。

深圳七旬婦骨折求醫救護車「偏航」送私院及篡改病歷事件概覽。

然而，家屬發現《出院小結》修改前後的原文對照材料未被完整出示，無法判斷修改是否影響診療定性。吳女士表示，因作為醫療鑑定的重要依據病歷被篡改，導致醫療鑑定一直未能進行，民事訴訟亦難以推進。

2026年5月，深圳市衛健委曾答覆稱，關於病歷還原問題，家屬可向深圳廣生醫院溝通。吳女士對此表示質疑，涉事醫院正是篡改病歷的一方，由院方自行「還原」病歷，難以令人信服。目前，吳女士稱，近期已與深圳市醫學會再次溝通，希望盡快完成醫療鑑定。