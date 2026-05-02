男子被誤診肝癌？深圳中大七院稱報告無錯　轉四家醫院皆查無異常

近日，深圳市民王先生向媒體投訴，指他2024年在深圳中山大學附屬第七醫院（簡稱「中大七院」）檢查時，被診斷為疑似肝癌，惟隨後輾轉4家醫院檢查均證實「沒有肝癌依據」。事隔約兩年，中大七院仍堅持報告無誤，雖然深圳市衛健委介入調解，惟雙方仍未達成共識。



中山大學附屬第七醫院。（深圳政府在綫）

肝癌疑雲 四院複查均無肝癌證據

據南方都市報和深圳大件事報道，王先生因患有肝炎，一直保持定期複查習慣。2024年8月23日，他在中大七院進行超聲造影，報告診斷意見列明「考慮小HCC」（Hepatocellular Carcinoma，肝細胞癌）。

王先生提供的院方報告「考慮小HCC」。（深圳大件事）

隨後中大七院的醫生建議住院，但王先生對就診意見存疑，拒絕住院並前往其他醫院檢查。之後他輾轉到中山大學腫瘤防治中心、南方醫科大學南方醫院、中山大學附屬第一醫院、深圳市第三人民醫院等醫院進行多次檢查，其中中山大學附屬第一醫院就診意見認為「目前無肝癌證據」，深圳市第三人民醫院報告也沒有出現「考慮小HCC」的意見。

王先生說，「所有檢查結果都是沒有肝癌依據。」

中山大學附屬第一醫院給出的會診意見是目前無肝癌證據」。（深圳大件事）

被誤診已近兩年 院方堅持報告無問題

王先生表示，自從被中大七院診斷疑似肝癌後已近兩年，期間他多次向院方尋求解釋，質疑為何診斷結果會與其他四間醫院出現巨大偏差，但中大七院一直堅持報告沒有問題，也沒有過多解釋。

而在面對媒體問詢時，中大七院相關負責人就表示，醫院已有部門聯繫患者 「患者仍有疑惑的，可以幫忙聯繫醫患科以及具體的醫生，進行詳盡的解釋。」

針對此事，王先生透過深圳市民意速辦平台投訴。深圳市衛健委於4月21日回復指，已派醫政醫管處跟進，中大七院表示已和王先生電話溝通解釋及協商，但雙方暫未達成一致意見，仍需進一步協商。

如今，王先生和中大七院仍未達成一致意見，仍待進一步協商化解。