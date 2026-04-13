深圳男用矽膠DIY增大陰莖　腫如蘿蔔潰爛流膿　性功能慘嚴重受損

小余（化名）想要生殖器更有型，便網購非醫用矽膠，自行注射給生殖器整形。



不過，比「雄風」先到的，是膿腫得像蘿蔔一樣的生殖器。醫生表示，小余被收治入院之初，生殖器及周邊皮膚潰爛、流膿、發臭，已經發生感染。

在小余陰莖陰囊皮下，取出的矽膠重量達177克。（微博＠廣東廣播電視台）

網購矽膠注射 男子下體潰爛、流膿

為了增粗陰莖，小余網購非醫用矽膠，自行注射。接診時，他的生殖器腫得像蘿蔔一樣，表面凹凸不平，感染潰爛，疼痛難忍。

深圳寶安區松崗人民醫院男科與性醫學專科學科帶頭人楊槐教授表示，小余被收治入院之初，生殖器及周邊皮膚潰爛、流膿、發臭，已經發生感染，「膿腫的生殖器當時根本無法判斷性功能還是否正常」。

非醫用矽膠未經無菌化處理，非專業、規範的操作讓小余的「DIY」滿是「風險點」。小余就醫時，下體感染嚴重，取出小余生殖器周圍的注射物是治療環節中的重要一環，但面對滿是膿腔的生殖器，楊槐教授深知急不來。

取出177克「異物」 造成生殖器官損毀

楊槐教授團隊針對小余的情況，首先使用對感染細菌有針對性的抗生素，以及傷口負壓技術控制感染、吸出膿液。感染控制後，實施異物清除及潰爛壞死組織清創手術，完整取出小余陰莖陰囊皮下注射的矽膠異物，「取出的矽膠重量達177克」。

小余自行注射進生殖器內的異物雖已被完全取出，但下體感染嚴重，部分矽膠注射在皮內，導致皮膚缺血壞死，整個器官潰爛嚴重，造成生殖器官損毀；加之其盲目地注射，陰莖血管、神經都被傷到，勃起功能也嚴重下降。

目前小余的下體感染已得到控制，經觀察，其生殖器功能在逐步恢復，後續還需進一步進行修復和治療。（微博@廣東廣播電視台）

「所幸小余注射的部位未傷及到海綿體內」，目前小余的下體感染已得到控制，經觀察，其生殖器功能在逐步恢復，後續還需進一步進行修復和治療。

切勿自行判斷「短小」 專業診治是「正道」

小余「DIY」的實例在楊槐教授35年的從醫經歷中亦屬罕見，但對自己的生殖器大小不滿意，要求尋醫改變的情況，在臨牀中卻並非個例。

「小余『DIY』之前，其實生殖器大小正常，更沒有功能問題」。楊槐教授提到，臨牀中很多因為生殖器短小來就診的情況，其實生殖器短小主要分為「心理性小陰莖」和「病理性小陰莖」。

有需求的人士應尋求專業診斷和治療，絕不可自行診治。（示意圖，unsplash@Jonathan Borba）

相關數據顯示，國內成年男性勃起後長度在9厘米-16厘米為「正常範圍」。充分勃起時平均長度約為12.42厘米，平均周長約為10.75厘米， 自然疲軟時平均長度約為7.42厘米，平均周長約為8.54厘米。如男性陰莖長度低於正常標準的2.5個標準差，或明顯呈「幼稚型」發育，生理功能受影響，或可能為病理性陰莖短小症；如生理功能正常，但是對「小兄弟」的外形、狀態不滿意，則可能是心理性陰莖短小症。

「無論是哪種情況，男性朋友們都應尋求專業診斷和治療，絕不可自行診治」，楊槐教授說道。

不靠譜的自行診治不僅是折磨生殖器，嚴重的還可能導致器官損毀，性功能受損或失能。

楊槐教授介紹，當前多途徑「野路子」訊息湧現，其接診過不少往下體「塞」各種異物的情況，如玉珠、塑料珠、玻璃珠、鋼珠，甚至打矽膠、打油等。「這些植入物易引起身體排異反應，加之操作不規範、消毒不嚴格，甚至採用非醫用材料等情況」，可能引起勃起時疼痛、陰莖硬結變形、嚴重感染導致生殖器潰爛；嚴重的，即便手術取出，也可能失去勃起功能。

楊槐教授強調，陰莖短小等「男言之隱」不難治，但務必要尋求專業途徑。「存在病理性生殖器短小的患者可到具有資質的醫院男科或泌尿外科尋求專業診治。陰莖增粗延長手術可採用自體組織如自體脂肪、筋膜或脱細胞基質等生物材料填充，進行改善。而心理性生殖器短小焦慮的患者，必須經過嚴格心理評估和判斷，不建議盲目進行手術。自行診療絕不可取，如操作不當，可能帶來感染、外形不佳、功能受損等併發症；嚴重的或導致器官損毀甚至功能喪失。」

楊槐教授提醒，生殖健康無小事，任何男性隱私部位的整形、修復、增粗延長需求，務必前往正規醫院男科或泌尿外科就診，切勿輕信網絡偏方、自行注射、私自操作，以免悔恨終生。

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