菲律賓坐灘艦橡皮艇衝撞中方巡邏艇　外交部召菲駐華大使嚴正交涉

7月20日，中菲在南海仁愛礁海域發生的衝突。7月21日，外交部邊海司負責人就菲律賓在仁愛礁蓄意挑釁、襲擊中國海警執法人員一事，緊急召見菲律賓駐華大使提出嚴正交涉。此外，中國海警局發言人亦表示，中方出於人道主義考量，今日（21日）上午已允許菲方從非法「坐灘」軍艦轉運傷員。



7月20日，中菲在仁愛礁海域發生的衝突。據央視新聞報道，7月20日上午9時許，中國海警1艘小型巡邏艇在仁愛礁附近海域進行例行巡邏時，菲律賓非法「坐灘」57號艦釋放2艘橡皮艇。菲方無視中方多次明確警告，以危險方式快速接近並圍頂衝撞中方巡邏艇。其間，菲方人員率先使用劃槳、長棍等工具惡意攻擊中方執法人員。

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞）

外交部邊海司負責人於2026年7月21日緊急召見菲律賓駐華大使，就菲方在仁愛礁的挑釁及襲擊行為提出嚴正交涉。

中方指出，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，屬中國領土，中國海警在仁愛礁附近海域開展執法活動合理合法。中方批評菲律賓非法「坐灘」軍艦施放2艘橡皮艇，以危險方式抵近並衝撞中國海警船艇，菲方人員更惡意滋擾攻擊中方執法人員，危及中方人員安全，性質惡劣。

外交部強調，菲方挑釁在先，反而倒打一耙、歪曲事實及惡意炒作，中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，要求菲方立即停止滋事挑釁和煽宣炒作，中方將採取措施堅定捍衛自身領土主權和海洋權益。

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

中國海警局新聞發言人姜略亦於今日（21日）發表談話表示，中方出於人道主義考慮，允許菲方採取艦載小艇過駁方式，從非法「坐灘」仁愛礁的57號艦轉運傷員至菲海警9702號船。

發言人補充，中國海警對菲方船隻進行了詢問確認並實施全程監管。中國海警將依法持續開展仁愛礁及其附近海域維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

菲律賓橡皮艇衝撞中國巡邏艇。（央視新聞影片截圖）

中國海警局於昨日事發後發布聲明指出，中方依法依規採取了喊話警告、機動繞航、對等反制等措施穩控現場局勢，最大限度保持理性克制。

海警局在聲明中表示，事發後菲方歪曲事實、反誣中方，純屬顛倒黑白，要求菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。海警局重申，將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動。