東山精密美國倉庫光模組失竊傳損失2.1億　公司：已投保足額賠付

近期，有傳內地光模組龍頭企業、蘇州上市公司東山精密位於美國的倉庫發生光模組失竊事件，傳言損失金額高達數千萬美元，引發市場關注。7月22日，東山精密證實事件屬實，但強調網傳金額嚴重誇大，相關貨物已足額投保貨物運輸險，預計可獲足額賠付，對公司利潤影響極低。



綜合內媒報道，市場日前流傳消息指，東山精密位旗下索爾思光電位於美國的倉儲物流站點發生失竊事件，一批DML光晶片及半成品800G光模組被盜，傳言稱涉事金額高達2700萬美元（約2.1億港幣），可能直接產生20%的損失，恐影響客戶交付。

據《財聯社》7月22日引述東山精密證券部人士回覆，公司確認海外倉庫光模組失竊確有其事，惟損失金額未有如網傳般高達數千萬美元，有關金額是按銷售價格計算，實際對公司利潤影響沒有那麼大，亦未達到深交所強制披露標準。

東山精密回應美國倉庫被盜。

7月23日，東山精密亦在深交所互動易平台進一步回應投資者提問時表示，公司已就相關產品足額投保貨物運輸險，經綜合保險條款及專家意見判斷，本次出險預計可獲足額賠付。公司預估該批次貨值損失不會對利潤產生重大影響，亦未達公司上一年度經審計淨利潤的10%，對經營業績影響極低，目前生產經營平穩有序。

光模組業務帶動 上半年純利料暴增近3倍

公開資料顯示，東山精密前身為1980年創立於蘇州東山鎮的鈑金工廠，歷經40餘年發展，現已成為全球第二大FPC供應商及全球前三大PCB供應商，業務涵蓋電子電路、光模組（含光晶片）、精密組件及光電顯示模組。公司2010年在深交所上市，目前正申請在港交所上市，已於5月19日向香港聯交所重新遞交H股發行及上市申請。