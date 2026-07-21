紅霞颱風來了？深圳氣象局：或26日前後登陸廣東　大暴雨風險高

據中央氣象台21日（周二）發布的中期預報，未來10天，西北太平洋和南海將有2～3個颱風生成，其中1個將於27日（下周一）前後向中國華南地區靠近。



另據深圳市氣象局21日指，菲律賓以東洋面將有颱風生成，26日（本周日）前後較大可能以颱風級登陸廣東。



中國天氣網氣象分析師周麗賢表示，目前在菲律賓東側、關島西側的熱帶擾動92W，本周後半段可能發展為颱風。（微博）

颱風「紅霞」或將登陸華南地區

按照颱風命名表，下一個颱風將命名為「紅霞」。

據中國氣象局旗下中國天氣網氣象分析師周麗賢表示，目前在菲律賓東側、關島西側的熱帶擾動92W，本周後半段可能發展為颱風，未來在副熱帶高壓引導下大概率會奔向中國華南地區。

周麗賢進一步指，目前南海一帶海溫在30℃左右，後期它還有近海加強的可能性。不過時效較遠，其強度、移動路徑仍存在變數，繼續保持關注。

據深圳市氣象局，菲律賓以東洋面將有颱風生成。（微博）

深圳26-28日出現大暴雨風險高

另據深圳市氣象局，菲律賓以東洋面將有颱風生成，26日（本周日）前後較大可能以颱風級登陸廣東，26-28日深圳市出現大雨到暴雨局部大暴雨及大風風險高，建議市民提前做好颱風各項防禦準備。

深圳市氣象局提醒，鑑於前期已經出現多輪強降雨，累計雨量大，本次颱風過程將拉開新一輪降水集中期，需重點加強暴雨和地質災害等次生衍生災害防禦。