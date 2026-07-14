今年秋冬或迎史上最強厄爾尼諾　海溫偏高極易形成強颱風

國家海洋環境預報中心最新研判，今年秋冬季將形成超強厄爾尼諾事件，不排除超越1997/1998年史上最強厄爾尼諾的可能。

根據監測數據分析，5月已正式進入厄爾尼諾狀態，目前赤道中東太平洋表層海溫強度已超越歷史同期。

專家警告，本次厄爾尼諾事件將對中國產生顯著持續性影響，不僅會加劇珊瑚白化、削弱海洋碳匯能力、威脅海水養殖安全，更將引發「生成少但強度極強」的颱風災害。



國家海洋環境預報中心研判，今年秋冬季將形成一次超強厄爾尼諾事件。（央視新聞）

《央視新聞》報道，國家海洋環境預報中心綜合海洋監測、大氣環流及多模式預測結果研判，今年秋冬季將形成一次超強厄爾尼諾事件，不排除超越1997/1998年史上最強厄爾尼諾的可能，有望突破歷史極值。

本次厄爾尼諾事件，增暖特徵典型。今年春季增暖率先在赤道東太平洋秘魯沿岸海域出現，逐步向西擴展。表層升溫前，赤道西太平洋次表層已蓄積大量暖海水，持續東移抬升，為事件發展奠定基礎。

根據監測數據分析，5月已正式進入厄爾尼諾狀態，近期增暖速率顯著加快。同期對比來看，當前赤道中東太平洋表層海溫異常，強度已超越1997/1998年超強事件同期水平。

監測顯示，近幾個月中國近海的海溫異常偏高。（央視新聞）

國家海洋環境預報中心專家警告，本次厄爾尼諾事件將對中國產生顯著持續性影響。（央視新聞）

本次厄爾尼諾事件將對中國氣候、海洋生態產生顯著持續性影響。國家海洋環境預報中心研究員馮立成介紹，本次厄爾尼諾事件會導致東中國海的碳匯的功能減弱，不利於二氧化碳的減排。監測數據顯示，本次厄爾尼諾事件，會加劇珊瑚礁白化，赤潮發生頻率，減弱來年海洋碳匯的能力。

監測顯示，今年1月份到5月份，5個月平均中國近海的海表溫度，比1991年到2020年同期平均的海溫偏高0.52°C。馮立成指出，近幾個月中國近海的海溫已經異常偏高，將對中國的海洋生態，特別是海水養殖的安全造成威脅。

監測顯示，今年1月份到5月份，中國近海的海表溫度比1991年到2020年同期平均的海溫偏高0.52°C。（央視新聞）

據了解，本次超強厄爾尼諾事件，不僅會造成渤海、黃海、東海及南海北部海溫偏高，局部海洋熱浪風險突出，還極易形成強颱風，嚴重威脅中國海水養殖產業。

超強厄爾尼諾事件會讓西北太平洋及南海颱風生成數量偏少，但颱風強度會更強，需重點防範強颱風引發的災害性海浪、風暴潮及海水倒灌災害。預計2027年夏季長江流域降水異常偏多，極端洪澇災害風險較高，防汛壓力嚴峻。在山區、丘陵地帶，還要注意防範由強降雨帶來的山洪地質災害。

國家海洋環境預報中心綜合海洋監測、大氣環流及多模式預測結果研判，今年秋冬季將形成一次超強厄爾尼諾事件。（央視新聞）

什麼是厄爾尼諾？

厄爾尼諾現象（El Niño）是赤道中東太平洋海溫持續偏高並造成大氣環流異常的一種氣候現象，會影響世界各地的大氣環流及全球多個地區的氣候，有機會引發極端高溫、乾旱、洪水及強颱風等問題。

厄爾尼諾通常在聖誕節前後出現高峰，因而得名（西班牙文聖嬰的譯音）。厄爾尼諾每數年重現一次，通常持續12個月左右。