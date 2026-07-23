菲爾茲獎︱王虹鄧煜獲獎　丘成桐：幾十年來期盼的願望終於實現

7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）在美國費城揭曉。中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎，實現了中國籍數學家在此獎項上零的突破，也是中國數學家首次在同一屆菲爾茲獎中獲得兩枚獎章。



著名數學家、菲爾茲獎首位華人得主丘成桐接受《澎湃新聞》受訪時稱，自己感到非常高興，「對於中國數學界而言，這是幾十年來我們一直期盼實現的願望」，丘成桐表示，他一直期望至少有一位中國數學家能獲獎，沒想到這次有兩位傑出的年輕數學家獲此獎項，這令他尤為興奮。

2026年1月，上海，丘成桐為王虹頒發世界華人數學家大會數學金獎。（清華大學丘成桐數學科學中心）

2026年1月，上海，Caucher Birkar教授為鄧煜頒發世界華人數學家大會數學金獎。（清華大學丘成桐數學科學中心）

報道指，兩位中國青年數學家獲獎的成果均處於學科交叉的最前沿。王虹在調和分析與幾何測度論領域攻克三維掛谷猜想，解決了自1917年以來懸而未決的難題，為調和分析的一系列核心猜想奠定了基石；鄧煜則從微觀粒子系統出發，嚴格推導出宏觀流體方程，回答了希爾伯特第六問題中的關鍵部分。這兩項工作都體現了不同數學分支深度融合的特徵。

王虹講座。（人民日報公眾號）

丘成桐指出，王虹與合作者證明三維掛谷猜想的工作舉足輕重，「我的朋友、調和分析專家查爾斯·費弗曼（Charles Fefferman）在20世紀70年代就關注這一問題並進行了探索，旨在挖掘該問題與傅里葉分析之間的關聯。此後數十年間，學界不斷嘗試攻克，包括20世紀90年代初的托馬斯·沃爾夫（Thomas Wolff）等學者雖取得了重要進展，卻未能徹底解決問題。最終，王虹完成了這一證明。可以說，這是一項具有里程碑意義的重大貢獻。」

此外，丘成桐提到，鄧煜從基礎物理定律出發，推導出了流體方程的重要現象。「這項工作源遠流長，早在百餘年前，德國數學家希爾伯特就曾提出相關問題，此後包括俄羅斯數學家柯爾莫哥洛夫（Andrey Kolmogorov）、我的老師查爾斯·莫里（Charles Morrey）等在內的許多著名學者都曾涉足，這項工作的意義十分重大。」

王虹講座。（人民日報公眾號）

丘成桐提到，「如今王虹和鄧煜的成就，讓我們看到了新的希望：我們可以期望最終的關鍵一步，即由在中國本土培養的學者，在本土做出最頂尖的成果。」

丘成桐表示，自己一直誠摯邀請他們兩人回來任教，「希望他們能指導我們的學生。我期待求真書院這些優秀的年輕人能以王虹和鄧煜為榜樣，爭取在未來十年內，由在中國本土培養出的學生摘得菲爾茲獎。這也是我們中國數學界乃至整個中國科學界共同期盼的目標——在我們自己的大學裏培養出獲得菲爾茲獎的學者。」

王虹講座。（上觀新聞）

1991年出生於廣西的王虹，今年35歲，現任法國高等科學研究所數學學科終身教授，兼任紐約大學柯朗數學科學研究所教授。鄧煜1989年出生於廣東深圳，今年37歲，現任美國芝加哥大學正教授。

丘成桐指出，「數學及理論科學的重大突破，往往產生於學者青年時期。如同李政道、楊振寧的奠基性工作一樣，數學家在二三十歲時創造力最為旺盛。然而，重要的成果絕非一蹴而就，通常需要數年乃至更長時間的潛心鑽研」，以王虹的工作為例，它建立在過去七八位學者數十年研究的基礎之上，是長期積累、逐步推進的結果。

鄧煜。（網上圖片）

在丘成桐看來，外界對於數學家「靈光一現」的想象往往是一種誤讀。真正的數學突破通常並非來自數學家的「靈光一現」，而是漫長歲月的沈澱，是站在無數前賢肩膀上接力的結果。

談及數學人才培養時，丘成桐再次強調積累和交流的重要性。他強調，「偉大的數學成就從來不是孤立的，而是建立在既有研究的基礎之上。優秀的學者需要研讀文獻，瞭解學術史，並與同行廣泛交流。」

丘成桐認為，重大數學難題往往凝聚學界多人持續探索，每個人或多或少都會做出貢獻。最終實現突破的學者往往是綜合了眾人的智慧，才邁出了那關鍵一步。

中國數學家王虹。（網絡圖片）

值得一提的是，王虹是首位獲得該頂級榮譽的中國女性數學家。丘成桐表示，長期以來女性學者常面臨信心不足的挑戰，看到菲爾茲獎得主中女性增多，令人欣慰。他期待，未來幾年湧現出更多優秀的女學者，並在中國數學界擔任重要角色。目前應用數學領域女學者較多，他希望在基礎數學領域也能看到女學者的迅速成長。

評價中國數學地位：綜合實力不及美國，追趕並非不可能

在評價中國數學的國際地位時，丘成桐審慎而樂觀。他認為，改革開放以來，中國數學進步顯著。早年與國際頂尖水平差距較遠，如今經過幾代人的努力已顯著縮小。

數學界最高榮譽菲爾茲獎得主丘成桐於2022年4月離開哈佛，到北京的清華大學任職。（互聯網）

「但客觀地說，目前綜合實力尚不及美國。不過，追趕並非不可能。」丘成桐說，「據我估計，隨著大批學者回國效力，未來五年內中國數學有望達到世界一流水平；而要引領世界學術潮流，可能需要十年的時間。我期望八年後，能看到在中國本土培養的年輕人獲得菲爾茲獎，這將是我們在前沿領域引領世界的標誌。」

丘成桐也強調，菲爾茲獎並非衡量學者成就的唯一標準。回望20世紀，丘成桐指出，希爾伯特、龐加萊乃至陳省身都未曾獲得菲爾茲獎，但他們開闢影響數學界數十年甚至上百年的新領域，這才是真正偉大的學問。

「我期望中國數學家能在中國土地上開創學派，引領世界數學發展數十年乃至百年。」丘成桐坦言，目前中國尚未出現引領一個時代的大師，這是未來十年的核心期許。

他也提到，將效仿約40年前成立的歐洲數學學會，計劃成立「亞洲數學聯盟」，丘成桐表示，「近二十年來亞洲數學崛起，中國尤為突出。為了與歐美競爭，我們需要團結合作的力量。」