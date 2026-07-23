中國籍數學家首次獲菲爾茲獎　北大鄧煜王虹雙雙斬獲Fields Medal

新華社報道，在7月23日於美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國籍數學家鄧煜與王虹雙雙獲得菲爾茲獎，這是中國籍數學家首次獲得菲爾茲獎。



王虹和鄧煜於2007年同屆進入北京大學，在同一個校園裏有過兩年交集。王虹1991年出生，現為法國高等科學研究所終身教授，2025年，她攻克困擾學界半世紀的三維掛谷猜想，接連斬獲克雷研究獎、塞勒姆獎等多項國際獎項。

中國數學家王虹。（網絡圖片）

鄧煜1989年出生，現為美國芝加哥大學教授，近年以第一作者身份破解狹義希爾伯特第六問題，以數學嚴格方式推導出從微觀粒子系統到宏觀玻爾茲曼方程的完整邏輯鏈條。

2006年，17歲的鄧煜代表中國參加國際數學奧林匹克（IMO）並奪得金牌，隨後順利保送北京大學數學系，兩年後轉學至麻省理工學院（MIT）；2010年，他斬獲美國Putnam數學競賽最高榮譽Putnam Fellow。

鄧煜。（網上圖片）

2011年，他進入普林斯頓大學攻讀博士學位，之後又在經紐約大學Courant研究所從事了三年博士後研究；2024年加入芝加哥大學，現擔任該校數學系正教授。

如今，鄧煜和博士導師約內斯庫依然保持着探討學術的習慣，合作研究從未中斷過。

內媒以「天才」二字貫穿始終來形容鄧煜的學術成長之路。