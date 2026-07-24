中國採購200架波音提新條件　白宮拒納交易恐生變

中美一項總值約170億至190億美元的波音客機採購案傳出出現新變數，美國政治新聞網站「POLITICO」引述三名知情人士報道，中國近日就採購200架波音飛機提出新條件，要求美方保證飛機零件供應及售後維修服務，以避免日後受到美國出口限制影響，但有關要求遭白宮拒絕，令交易談判陷入困境。



報道引述一名了解美方想法的人士表示，白宮認為，飛機售後維修安排並不屬於中美領導人早前達成的共識內容，並將交易延宕歸咎於北京。

該名人士指出，目前雙方爭議焦點並非飛機價格，而是引擎、備用零件、維修及服務等長期配套方案，該人士稱「中國希望確保自己不會依賴一套日後可能遭美國限制的支援關係」。

另一名了解美方立場的人士則透露，目前「波音交易正在瓦解，談得非常艱難」。

5月15日上午，國家發展改革委主任鄭柵潔在委內會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）。（國家發展和改革委員會官網）

報道指出，這宗波音採購案是今年5月中美領導人會晤後少數具體成果之一，但由於雙方至今未正式簽署協議，交易細節仍存爭議。若交易進一步延宕甚至破局，可能衝擊中美於去年10月達成的貿易休兵安排。白宮預計本周將與訪美的中國外交部副部長馬朝旭討論相關問題。

除了波音交易外，中國採購美國黃豆的進度亦引起華府關注。根據白宮在中美領導人會晤後公布的內容，中方承諾至2028年每年採購170億美元美國農產品，其中包括每年2500萬噸黃豆，今年則按比例採購。

不過，美國農業部數據顯示，中國目前僅預訂約130萬噸今年秋收黃豆。雖然近數周採購速度有所加快，並持續接收上一季黃豆，但由於相關承諾從未形成書面協議，因此能否計入履約仍存在爭議。報道稱，特朗普政府官員計劃向北京提出履約進度問題。

一名與特朗普政府關係密切的前官員表示，中國直到最近數周才明顯加快黃豆採購，美方目前正盤點北京峰會後的履約情況，「而且愈來愈不滿」。

對於北京的考量，「POLITICO」引述經常與中國官員接觸的國際危機組織中國問題專家韋恩分析，北京認為延後批准波音及黃豆採購具有戰略價值，可藉此促使特朗普政府持續重視穩定中美關係，以確保交易最終落實。

韋恩表示，中國認為特朗普比習近平更希望也更需要維持雙方良好關係，尤其考量到美國期中選舉前需避免再度出現經濟決裂。因此，習近平並不覺得有迫切需要完成這些採購。