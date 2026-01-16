挑戰波音空巴　中國商飛C919獲歐洲試飛肯定

中國商飛C919大型客機投入商業營運後，除在中國市場運行平穩外，其國際適航進程亦出現關鍵進展。有消息人士指出，歐洲航空安全局人員已在上海對C919展開試飛評估，並認為該機型「性能良好且安全可靠」。



綜合媒體報道，這項試飛評估是中國商飛推動C919取得歐洲適航認證的重要一環，也是該機型未來與波音及空中巴士在國際市場同台競爭的關鍵門票。

歐洲航空安全局是歐盟負責民用航空安全與環境保護的核心監管機構，其適航認證與美國聯邦航空總署並列為全球最具權威性的航空安全認證體系。取得歐洲航空安全局認證，意味著飛機可在歐洲營運，並獲得多數國家與航空公司的高度認可。

一名知情人士對外透露，兩名來自歐洲航空安全局的試飛員已完成對C919的驗證飛行，同時亦有在中國工作的資深外籍飛行員參與測試，協助驗證該機型的可靠性。

該名人士表示，此次試飛是在中國商飛與歐洲航空安全局持續技術交流的框架下進行，而相關高風險的認證流程在去年曾一度延遲。他補充指出，歐洲航空安全局試飛員去年11月曾對一架C919進行飛行測試，該航班自靠近生產基地的上海浦東機場起飛。

該消息人士引述歐洲航空安全局的評估指出，「除了有些初期問題需要微調外，這架飛機性能良好且安全可靠」。

另一名消息人士亦證實試飛行動，並表示近期中國商飛與歐洲航空安全局之間的技術交流頻率明顯增加。

航空物流分析師李瀚明向媒體表示，適航認證工作正穩步推進，其中試飛環節至關重要。他指出，試飛團隊將重點測試飛機在極端工況下的操控表現，並進行即時空中評估，「這可以說是整個認證流程中最受關注的環節，也彰顯了中國商飛與歐洲航空安全局推動認證的決心」。

根據歐洲航空安全局的規範，飛行測試屬於其四階段認證體系中的第三階段，需完成極限機動、失速測試及複雜氣象環境飛行等項目，以驗證飛機各項關鍵性能。

相關報道指出，近幾個月來，中國商飛亦邀請由中國航空公司聘用的外籍飛行員參與C919模擬器飛行，並協助與歐洲航空安全局進行技術溝通。

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上展出。（Reuters）

據知情人士透露，相關工作只是機組資源管理評估首輪核驗的開端，首輪核驗已順利通過，歐洲航空安全局對結果表示滿意，但後續仍將進行更多測試。該人士透露，近期核驗過程中發現部分涉及機組與飛機互動的軟件問題，但僅需「小幅修正」，不存在硬件缺陷。

在適航策略方面，多家航空業界媒體此前指出，中國商飛並未主動向美國聯邦航空總署申請C919的型號合格證。民航工作者張仲麟此前接受內媒《觀察者網》訪問時表示，適航認證本屬各國民航監管機構的主權權力，並非必然依賴歐美體系。

他指出，只要取得歐洲或美國其中一方的認證，即已達成主要目標，「畢竟歐洲航空安全局的牌子和美國一樣硬」。即使未取得歐洲或美國認證，只要中國民航局的適航審定獲其他國家認可，C919仍可在當地執行航班。

在國際市場方面，去年9月於加拿大蒙特利爾舉行的國際民航組織第42屆大會期間，尼日利亞民航局局長克里斯·奧納·納喬莫向路透社表示，隨著尼日利亞航空公司擴充機隊，以及中尼關係升溫，當局正考慮為C919進行適航認證。

值得注意的是，歐洲航空安全局對C919的認證進程相對緩慢。早於2019年5月，中歐雙方已簽署《中歐民用航空安全協定》，為適航與飛行運行等合作奠定法律基礎。

去年5月，歐洲航空安全局執行董事弗洛里安．吉耶梅曾表示，C919的認證流程可能需時三年至六年，並坦言C919無法在2025年完成認證。不過，他同時表示對該機型最終通過認證持樂觀態度，並指出中國商飛正投入大量資源、決心和技術力量推進這項認證工作，「我堅信他們終將取得成功」。