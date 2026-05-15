要買飛機了？發改委鄭柵潔會見波音CEO：中美航空領域合作潛力大

據國家發展改革委網站，5月15日上午，國家發展改革委主任鄭柵潔會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）。雙方就中國宏觀經濟形勢、深化航空領域合作等議題進行了交流。



5月15日上午，國家發展改革委主任鄭柵潔會見波音公司行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）。（國家發展和改革委員會官網）

鄭柵潔表示，中國經濟持續發展將為包括波音公司在內的各國企業帶來長期機遇。中美航空領域合作基礎好、潛力大，中方歡迎並支持波音公司與中國企業按照商業原則深化務實合作。希望波音公司繼續發揮橋樑紐帶作用，著眼中美互利共贏，為加強中美務實合作、促進中美關係健康穩定發展貢獻積極力量。

國家發改委主任鄭柵潔。（網絡圖片）

奧特伯格表示，感謝國家發展改革委為波音公司在華發展提供支持，波音公司對中國市場的承諾長期不變，願與中方合作夥伴一道持續深化航空領域合作，取得更多務實成果。

奧特伯格。（Getty Images）

據此前報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月15日結束訪華之旅後，他向傳媒表示中國將購買「數十億美元」的大豆，以及或多達750架波音飛機，他又指考慮解除對購買伊朗石油的中國油公司的制裁。

此前一天，特朗普稱中國同意訂購波音200架飛機，此數字較外界預期少，特朗普15日補充表示，中國更有可能購買多達750架，即數字多於200架。