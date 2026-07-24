上海造船廠現神祕潛艦　日專家：或為093改良型瞄準航母

日本《朝日新聞》引述衛星影像分析報道，上海江南造船廠日前出現一艘新型潛艦，多名軍事專家認為，該艦極有可能是新一代攻擊型核動力潛艦，顯示中國持續提升水下作戰能力。



《朝日新聞》報道指出，該報分析美國衛星公司BlackSky於5月29日拍攝的衛星照片發現，一艘停放於江南造船廠浮動船塢內的潛艦，其突出於艇身上方的艦橋指揮塔經過大幅縮小，與現役潛艦設計明顯不同。多位軍事專家認為，這艘潛艦極可能屬於攻擊型核動力潛艦。根據衛星影像分析師研判，該潛艦全長約120公尺、寬約10公尺。

《朝日新聞》披露，日前上海江南造船廠出現一艘潛艦，其突出於艇身上方的艦橋經過大幅縮小。圖為解放軍長征6號戰略導彈核潛艇。（中新社）

曾任日本海上自衛隊潛艦隊司令的退役海將小林正男表示，該潛艦體型較一般傳統潛艦更大，尺寸與中國海軍現役093型攻擊型核動力潛艦相近，因此推測可能是093型改良版本，或屬於全新型號。

報道指出，與現役093型相比，新潛艦最大的不同，在於用於操作潛望鏡及指揮航行的艦橋在衛星照片中幾乎難以辨識，顯示其尺寸已大幅縮小。

軍事專家分析認為，縮小艦橋可降低潛艦在水中的阻力及航行噪音，提升航速，同時降低遭敵方聲納偵測的機率。小林正男研判，這種設計很可能是為了讓潛艦能夠在海中保持低噪音，悄悄接近美國航空母艦，執行攻擊任務。

根據《朝日新聞》引述資料，解放軍海軍首艘093型核動力潛艦於2003年12月建成下水。公開資料顯示，093型潛艦可能配備6具魚雷發射管，可攜帶多種型號魚雷、水雷及潛射反艦導彈，其改良型093B則配備鷹擊-18B反艦導彈。