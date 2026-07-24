宇樹科技王興興登《時代》封面：硬核科技突破需要時間

中國機器人企業宇樹科技（Unitree Robotics）創辦人兼行政總裁王興興登上《時代》雜誌最新一期封面，與公司載人機甲產品GD01共同亮相，封面標題為「機器人時代來臨」。王興興接受《時代》專訪時表示，人形機器人的「ChatGPT時刻」仍需2至10年才能到來，而真正的硬核科技突破需要時間。



內媒《澎湃新聞》今（24）日報道，這是中國企業家時隔8年再次登上《時代》雜誌封面。《時代》形容王興興是「AI時代一位非典型的預言者」，並寫道「他身材瘦削，戴著眼鏡，完全沒有許多科技創始人身上那種張揚的傲氣。相反，他在談論機器人技術時，帶著一種安靜而堅定的信念」。

中國機器人企業宇樹科技（Unitree Robotics）創辦人兼行政總裁王興興登上《時代》雜誌最新一期封面。

談及最新推出的載人機甲GD01，王興興表示，最初只是希望打造一款更大的機器人參加拳擊比賽，其後萌生讓人可以坐進去的構想。「我原本以為可以造一個更大的機器人來參加拳擊比賽，後來我又想，為什麼不造一個更大的、甚至能讓人坐進去的機器人呢？」他又透露，GD01除了綜合格鬥用途外，亦參考了導演詹姆斯．卡梅隆電影中的機器人設計，「我們其實參考了《阿凡達》中出現的一款類似機器人。」

王興興指出，目前人形機器人的最大挑戰仍是「泛化能力」，也是「整個全球科學界最頭疼的問題」。他認為，人形機器人的「ChatGPT時刻」仍需2至10年，屆時機器人可在八成陌生環境中準確執行八成語音指令，「一旦技術跨越了這個拐點，機器人就可以逐步投入大規模的商業應用」。

王興興預計，10年內每個家庭都有機會擁有一台小型機器人，可協助洗衣、煎牛排、照顧病人，甚至承擔山區農業及下水道維護等工作。不過，他強調技術發展將循序漸進。

「如果社會發現機器人在某個領域表現不佳，或者人們就是不喜歡它們出現在那裡，我們可以很容易地調整方向，將它們的應用重新引導到其他領域。因此，一切都在可控的範圍內。」

宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人。

《時代》指出，目前中國已有140多家公司生產人形機器人，但業界普遍認為，宇樹科技不僅是一家普通的機器人初創企業，更有望複製比亞迪在電動汽車及大疆在無人機領域的成功模式。報道認為，王興興的策略是掌握最核心零部件、透過規模效應降低成本，再利用每一代產品開拓新市場。

不過，《時代》同時指出，隨著宇樹科技等企業持續推動，人形機器人硬件正快速迭代，未來真正的競爭將集中在機器人的「大腦」，而數據收集能力更成為競爭核心。報道提到，宇樹科技合作夥伴Micro AGI目前在美國紐約安排員工佩戴攝影機，免費替住戶打掃公寓，以收集3D數據訓練物理AI模型。

報道稱，相較於擁有多元收入來源及成熟供應鏈的特斯拉、小米及小鵬，宇樹科技作為純機器人企業，在資源方面仍面臨一定挑戰，因此能否率先突破機器人的泛化能力，將是維持市場領先地位的關鍵。