宇樹G1機械人完成活體微創手術　世界首例獲登頂級期刊《Nature》

美國加州大學聖地牙哥（University of California San Diego，UCSD）分校研究團隊，在國際頂級學術期刊《Nature》發表重磅研究成果：全球首次實現遠程操控通用人形機器人完成活體微創手術，手術執行本體為中國宇樹科技量產的G1人形機器人，這標誌着通用人形機器人正式突破精密外科醫療場景的技術門檻。



本次臨床前試驗以活體實驗豬為對象，完成兩例標準腹腔鏡膽囊切除手術。外科醫生在遠端操控台通過立體視覺反饋與動作映射系統，將人手操作按比例精準轉化為機器人動作，驅動機器人握持醫院通用的腹腔鏡器械完成全流程操作。

全球首次實現遠程操控通用人形機器人完成活體微創手術，手術執行本體為中國宇樹科技量產的G1人形機器人。（UCSD Advanced Robotics and Controls Lab）

兩例手術採用不同協作模式：第一例由單台人形機器人主刀、搭配人類醫生助手協同完成；第二例則實現兩台人形機器人獨立配合作業，全程無需人工介入操作，兩台手術均順利完成，未出現中轉開腹的情況。

外科醫生在遠端操控台通過立體視覺反饋與動作映射系統，將人手操作按比例精準轉化為機器人動作，驅動機器人握持醫院通用的腹腔鏡器械完成全流程操作。（UCSD Advanced Robotics and Controls Lab）

區別於達芬奇等傳統重型專用手術機器人，這套方案的核心突破在 「通用人形形態」。宇樹G1人形機器人身高約1.52m、體重僅27kg，無需對現有手術室進行定製化改造，可直接適配標準手術環境與通用醫療器械，部署成本與場地門檻大幅降低。

除核心手術操作外，其人形形態還可兼顧器械遞送、手術室整理等輔助工作，場景延展性遠高於專用手術設備。值得一提的是，該研究由00後中國博士生梁澤楷擔任第一作者兼通訊作者，其本科畢業於華中科技大學，目前在加州大學聖地亞哥分校專攻手術機器人方向。

團隊打造的LapSurgie遠程操作框架，解決了人形機器人握持通用手術器械的精度控制與運動約束問題，為通用人形機器人落地醫療場景打通了關鍵技術路徑。未來有望應用於偏遠地區醫療支援、野戰救護、太空醫療等特殊場景，為破解全球外科醫生短缺、打破優質醫療資源空間限制提供新思路。

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