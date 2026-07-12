全球首例　宇樹機械人完成活豬膽囊切除術　研究登Nature期刊

近日，國際科學期刊《自然》（Nature）在線發表了一篇題為《人形機器人用於外科手術的活體可行性研究》的論文。該研究讓宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人手持普通腹腔鏡手術器械，通過遠程操作，為兩頭活豬完成標準的腹腔鏡膽囊切除術。



該研究是全球首宗令人形機械人在活體中走完一套標準微創手術（MIS）流程。此次論文第一作者為梁澤楷，其於2023年本科畢業於華中科技大學，2025年在加州大學聖地亞哥分校取得碩士學位，目前在該校Michael C. Yip教授的實驗室攻讀博士。

宇樹科技G1（Unitree G1）人形機械人。（影片截圖）

《上海證券報》報道，手術中，一名資深外科醫生坐在控制台前，通過主手操作手柄和立體頭顯遙控機械人操作手動腕式腹腔鏡器械；另一名高級外科醫生或臨床研究員擔任床旁助手，負責攝像頭控制、組織牽引、暴露以及器械調整和攝像頭清潔。

第一例手術由人形機械人主刀，與一名人類外科醫生助手協作完成；第二例同樣由人形機械人主刀，床旁協助仍以人類為主。

In vivo feasibility study of humanoid robots in surgery。（Nature）

兩次手術無需中轉常規腹腔鏡手術或開腹手術。第一例手術未出現重大合併症；第二例出現輕微膽汁溢出與肝床出血，但經吸引和電凝處理後得到妥善解決。兩次手術相比，第二例手術機械人操作明顯更熟練，主動操控台的操作時間從約56分鐘縮短至約32分鐘，機械人重新部署的次數也從8次降至4次。

論文也指出了當前人形機械人的諸多不足，包括機械人延遲問題、工作空間受限，在手術過程中需要多次重新校準。此外，商用人形機械人缺乏可高溫高壓滅菌的部件，研究只能使用無菌手套，並不能完全滿足人體手術的無菌標準。

In vivo feasibility study of humanoid robots in surgery。（Nature）

醫療系統正面臨嚴峻的人力短缺問題。論文提到，人手短缺和日益增長的護理需求正在擴大臨床工作量與可用熟練勞動力之間的差距。傳統手術機械人如達芬奇系統雖然性能卓越，但價格昂貴、佔地龐大，且需要專用器械和改造手術室。隨着進一步發展，人形機械人可能為傳統機械人平台提供可擴展的替代方案，並將機械人能力擴展到傳統手術室之外。