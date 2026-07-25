內地女裝電商掀倒閉潮　淘寶467萬粉絲老店也撐不住

內地女裝電商近期掀起一波關店潮，短短兩個月內已有逾10家知名女裝品牌宣布結束營運，其中包括經營逾10年、擁有467萬粉絲的大尺碼女裝品牌「嘰咕嘰咕家」。業界指出，高退貨率、流量成本持續攀升，以及商品同質化等問題，正令女裝電商經營面臨前所未有的壓力。



內媒《藍鯨新聞》報道，自今年6月以來，多家知名女裝網店相繼發布閉店公告，包括經營超過10年的「嘰咕嘰咕家大尺碼女裝」、任小藝Lite Mode、良良家韓國Chic女裝定制，以及7月宣布歇業的Studioscout、Heydress及2th Desire等品牌。其中，Studioscout擁有近70萬粉絲，Heydress及2th Desire亦各累積逾20萬粉絲。

當中最受關注的是擁有467萬粉絲的「嘰咕嘰咕家」。該品牌深耕淘寶逾10年，主打平價大尺碼女裝，商品售價多介乎50至100元人民幣，曾創下年銷售200萬件的成績，在大尺碼服飾市場具一定代表性。

內地多家女裝網拍倒閉。（微博）

報道引述知情人士透露，「嘰咕嘰咕家」去年仍維持盈利，但今年已由盈轉虧，其中最大的原因是退貨率持續攀升。過去女裝電商平均退貨率約為50%，目前70%至80%已成為業界常態，高昂退貨成本持續侵蝕利潤。

除了退貨率居高不下，商品同質化亦成為另一項挑戰。由於女裝市場進入門檻較低，不少品牌大量仿製熱門款式，導致產品設計日趨相似。為壓低售價，上游工廠亦不斷削減布料及製作品質，形成「低價、低品質」的惡性循環，消費者對商品與圖片不符的投訴增加，進一步推高退貨率。

擁有467萬粉絲的「嘰咕嘰咕家」。（微博）

報道指出，不少商家為爭奪平台流量，持續增加新品數量，希望提升曝光機會，但業界認為，這種做法未必能帶動銷售，反而加重庫存壓力，令更多資金積壓於滯銷商品，增加經營風險。

另一方面，直播帶貨興起後，流量成本亦成為沉重負擔。有業內人士透露，目前女裝直播間的投流費用約佔營業額（GMV）20%，若再加上網紅佣金及坑位費等營銷支出，整體營銷成本甚至可能接近營業額一半，令不少商家陷入「投流不一定有訂單，不投流幾乎沒曝光」的困境。

有分析指出，在高退貨率及高營銷成本雙重夾擊下，不少女裝電商即使成交額突破億元人民幣，最終實際留存的營收及利潤仍相當有限。面對經營環境持續惡化，已有部分品牌選擇結束線上業務，轉向發展實體門店，尋求新的生存空間。