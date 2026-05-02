內地網購99元化妝品竟收到「密碼箱」　私訊索密碼反被誘再花萬元

買化妝品竟附贈「密碼箱」？4月30日，羊城晚報「記者幫」曝光一起新型網購套路：武漢王女士在天貓店舖購入99元（人民幣，下同）毛孔霜，收貨後發現商品被鎖在箱內，必須添加「美膚顧問」微信獲取密碼。隨後，她被對方以「肌膚檢測異常」等話術誘導，繞過平台私下一再轉賬，累計消費超萬元。



經「記者幫」介入報道，涉事商家於30日晚為王女士辦理了全額退款。

據最新報道，商家已全額退款。（金羊網）

更多涉事照片及事主與商家的對話截圖：

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「記者幫」此前報道，來自湖北武漢的王女士報料稱，她在某天貓店鋪購買了99元的化妝品，收貨後發現商品被鎖在密碼箱中，想要開箱必須先添加「美膚顧問」。在添加「顧問」後，在其各種話術的「轟炸」下，王女士又多花了一萬多元購買化妝品。在她發現自己被「套路」之後，尋求退款卻又頻頻遇阻。

「記者幫」檢索發現，在涉事網店的評論區及黑貓投訴平台，不少消費者都反映遇到了類似的「套路」：「加個客服才能開箱，推銷700元到1000元的產品，不停訊息轟炸，真的很煩。」

效果沒見着，從購買開始便落入廠家的營銷手段……第一次見這樣的商家，非得加微信才說怎麼用。

知名律師、河南澤槿律師事務所主任付建認為，《廣告法》《消費者權益保護法》《反不正當競爭法》明確規定營銷宣傳活動必須確保內容真實、全面、準確，不得虛構、隱瞞或者誇大事實，欺騙、誤導消費者。如果所謂的「顧問」在明知商品沒有宣傳功效的同時，利用話術引誘消費者繼續消費，則涉嫌構成欺詐。

30日晚，在報道推出數小時後，報料人王女士聯繫到「記者幫」稱，商家已向她全額退款。

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