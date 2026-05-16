疑惡意退貨太多　杭州多個街道被YSL、MIU MIU禁止落單網購

編按：據內媒5月11日最新報道，在杭州市，被MIU MIU實行限購的區域已可正常下單。



記者5月10日調查發現，隸屬於Prada集團的意大利品牌MIU MIU，其淘寶官方旗艦店中的部分商品對杭州市至少三個街道實行限購。

MIU MIU旗艦店的部分商品對杭州市至少三個街道實行限購。

當天，記者獨家報道了聖羅蘭（Yves Saint Laurent）對盈豐街道設置區域限購一事。報道顯示，記者實測該街道20個地址——從居民小區到街道辦事處——全部被拒售，引發廣泛討論。報道發出後，聖羅蘭旗艦店恢復了該街道消費者的正常下單購買。而後，有網友向澎湃新聞反映，MIU MIU也存在類似情況，且限售範圍更廣。

Miu Miu是Prada旗下品牌。（Prada Group）

記者在MIU MIU官方旗艦店進行下單測試，訂單頁面顯示部分街道暫不能購買：

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為驗證上述訊息，記者在MIU MIU官方旗艦店選取了一款售價12400元（人民幣，下同）的手提包和一款售價4150元的墨鏡進行下單測試。記者先後將收貨地址設置為蕭山區盈豐街道、濱江區西興街道、上城區四季青街道範圍內的30餘個不同地點，包括盈豐街道佳境社區、豐北社區，西興街道東方花城、西興街道辦事處，四季青街道開泰大廈、社區衛生服務中心等。

選擇上述地址下單時，訂單頁面均顯示：「您所購買的商品不在限購支持的區域內，暫不能購買。」記者更換其他賬號登錄嘗試，同樣被拒。

作為對比，記者將收貨地址修改為杭州其他區域——如湖濱街道的湖濱步行街、採荷街道的健風社區、北幹街道的明星村等——同一款商品立即可以正常下單。

值得注意的是，在聖羅蘭事件中，與盈豐街道相鄰的寧圍街道、北幹街道原本可以正常下單。而在對MIU MIU的測試中，除盈豐街道外，至少還有兩個街道被納入限售範圍。

MIU MIU旗艦店的部分商品對杭州市至少三個街道實行限購。（羊城晚報提供）

記者注意到，此次被限購的三個街道，直播電商業務較發達。據潮新聞等媒體公開新聞報道，盈豐街道是杭州直播電商的重要集聚地，頂流網紅和大型MCN機構聚集；西興街道是濱江區的網紅重鎮，中小直播園區彙集；四季青街道地處錢江新城核心區，高端樓宇林立，也是直播電商與網紅經濟的重要承載區。

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相關報道：廣州部分區域也被一些知名品牌納入「限購區」

據南方日報報道，近日，奢侈品牌聖羅蘭多款產品將杭州市蕭山區盈豐街道納入「拒售」範圍，「惡意退貨太多整條街道被商家拉黑」的現象受到關注。有網友反映，該現象不僅發生在杭州，廣州部分區域也被一些知名皮包店、服裝店納入「限購區」。

記者5月11日調查發現，本土輕奢箱包品牌Songmont（山下有松）、FIEDLE&SISSI（菲德茜茜）、Clos、MYTASTE的天貓/淘寶旗艦店商品對廣州市花都區獅嶺鎮的收貨地址實行限購。

在上述四家品牌的旗艦店，記者將收貨地址設置為廣州市花都區獅嶺鎮，下單時訂單頁面顯示：

「您所購買的商品不在限購支持的區域內，暫不能購買。」

「此商品不支持在當前地區銷售」



然而，記者將收貨地址修改為廣州市越秀區或天河區某地後，同一款商品則顯示可以正常下單。

為何在獅嶺鎮無法下單？FIEDLE&SISSI的客服稱，「之前有一些同行來搗亂所以設置了」。上述四家品牌旗艦店的客服表示，被限制下單區域的用戶，可以通過其他地址下單後再聯繫客服修改地址進行購買。

有網友反映，該現象不僅發生在杭州，廣州部分區域也被一些知名皮包店、服裝店納入「限購區」。（羊城晚報提供）

Songmont（山下有松）、FIEDLE&SISSI（菲德茜茜）、Clos、MYTASTE四個品牌的皮包售價多在千元左右。

記者注意到，廣州市花都區獅嶺鎮被譽為「中國皮具之都」，擁有皮革皮具箱包生產經營企業超5000家。有皮包行業的網友稱，皮包店在該區域禁售是為了防止同行「打版」做假。