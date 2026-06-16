內地網購｢迪卡儂｣變｢迪小儂｣　山寨貨在電商平台公然賣到成行成市

被內地網民譽為戶外用品「平價戰神」的法國運動品牌迪卡儂（Decathlon）近期爆出有不少山寨貨在電商平台流通，抖音知名打假博主「H先生小韓哥」連續發佈多條影片稱，某些主流電商平台上有大量商家，正在公然售賣假冒的迪卡儂運動裝備。



近日，抖音知名打假博主「H先生小韓哥」連續發佈多條影片稱，某些主流電商平台上有大量商家，正在公然售賣假冒的迪卡儂運動裝備。（藍鯨新聞）

網購迪卡儂變「迪小儂」 產品拉鏈起膠、材質調包

據《藍鯨新聞》報道，為驗證產品真偽，「H先生小韓哥」將線下專櫃購買的正品與兩家非官方舖購買的樣品進行對比，結果發現：網售衣服拉鏈起膠嚴重，產品標註為100%聚酯纖維，但實測材質為錦綸，防水性能不符合國標要求，細節瑕疵明顯，整體做工粗糙。他還出具了多份檢測報告，證實所購產品為山寨假貨。

網售衣服拉鏈起膠嚴重，產品標註為100%聚酯纖維，但實測材質為錦綸，防水性能不符合國標要求，細節瑕疵明顯，整體做工粗糙。（藍鯨新聞）

網售衣服拉鏈起膠嚴重，產品標註為100%聚酯纖維，但實測材質為錦綸，防水性能不符合國標要求，細節瑕疵明顯，整體做工粗糙。（藍鯨新聞）

網售衣服拉鏈起膠嚴重，產品標註為100%聚酯纖維，但實測材質為錦綸，防水性能不符合國標要求，細節瑕疵明顯，整體做工粗糙。（藍鯨新聞）

另有用戶表示他在一家名為「探險紀元運動戶外專營店」的店舖購買的迪卡儂產品確實存在質量問題。該消費者展示了其購買的多件產品，其中一雙迪卡儂運動鞋在得物App平台上的鑑定結果為「不符合正品特徵」，鑑定師明確指出該產品為仿品，外觀多處部位與正品標準不符。

另有用戶表示他在一家名為「探險紀元運動戶外專營店」的店鋪購買的迪卡儂產品確實存在質量問題。（藍鯨新聞）

此外，在部分電商平台搜尋「迪卡儂」關鍵字，可見不少商家以「迪小儂」等近似名稱標註商品頁面，刻意模仿官方品牌以混淆消費者，產品價格普遍較實體店便宜約10元（人民幣，下同）至上百元不等。

在部分電商平台搜尋「迪卡儂」關鍵字，可見不少商家以「迪小儂」等近似名稱標註商品頁面。（截圖）

其中，探險紀元運動戶外專營店的線下發貨地，因銷售大量劣質產品已被當地監管部門查封。報道指出，該商家採取多店同步發貨的模式，日發貨量高達上千單。有知情人士稱，有不少商家存在大量假貨摻雜少量正品混發，通過電商平台流向全國各地消費者。

公開資料顯示，迪卡儂是法國體育用品品牌‌，同時也是全球知名的體育用品零售商，‌旗下擁有 Quechua（戶外）、Domyos（健身）等‌20多個自有運動品牌‌，覆蓋80多種運動項目，主打‌高性價比‌和‌品類齊全。

迪卡儂是法國體育用品品牌‌，同時也是全球知名的體育用品零售商。（藍鯨新聞）

相關店舖已關 多地監管介入調查

針對其他網店銷售迪卡儂產品的情況，迪卡儂官方客服明確表示，迪卡儂在電商平台僅有迪卡儂官方旗艦店這一家店舖，其餘均為非官方授權店舖。品牌不會授權給任何第三方銷售，線下門店也全部為官方直營。值得一提的是，迪卡儂方面表示，不會為非官方購買的產品提供檢測服務。

事件曝光後，河北南宮市警方第一時間查封了當地涉事商家。目前南宮市多個商家被證實為製假售假，其他地區則證據尚不完善，仍有待進一步調查。此前涉及劣質產品的相關店舖已基本全部關閉，目前多地監管部門已介入調查此事。