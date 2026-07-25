遊艇自由行｜廣州機構布｢香港高薪工作｣陷阱　數十人受騙涉過百萬

粵港澳近月推動大灣區遊艇遊，但內地一些無良機構藉此製造「求職陷阱」實施詐騙。有來自廣東、遼寧等地的市民反映，稱其通過網絡渠道接觸到「香港遊艇水手」招聘信息，宣稱在繳納兩三萬元（人民幣，下同）費用後，即可有專業機構提供全流程服務，幫助求職者獲得「香港高薪工作」。據其中一名苦主表示，預計受騙者有數十人，涉款逾百萬元。



網絡「香港遊艇水手」招聘信息。（羊城晚報）

招聘機構宣稱學員可赴港就業 還可申請永居

據內媒《羊城晚報》報道，其中一位「學員」李女士反映，2025年9月，她在網上瀏覽到一則招募遊艇工作者的信息，職位包括遊艇水手、管家、船長，薪資18500-32500元港幣不等。李女士添加了相關工作人員的聯繫方式諮詢，對方表示無需遊艇行業從業經驗，考取香港遊樂船隻二級操作人證書後即可赴港就業，甚至在工作滿足一定年限後，還可申請香港永居身份。對方稱，只需繳納一定費用，招聘機構可以提供「培訓、考證、簽證、就業」的全流程服務。

網絡「香港遊艇水手」招聘信息。（羊城晚報）

隨後，李女士到該招聘機構所在的廣州南沙辦公室繳納了28000元的費用，參與培訓課程後前往香港「考取香港遊樂船隻二級操作人證書」。在招聘機構的安排下，李女士前往香港「實操」，但整個過程只是「在教練的陪同下開了一會快艇」，李女士認為「有些兒戲」。教學流程走完後，李女士與一家名為廣嘉國際船舶管理有限公司的香港企業簽訂了「僱傭合約」，約定於6月1日返工，但數月過去沒有任何進展，李女士意識到可能被騙，在與工作人員反覆溝通退費無果後，她反被封鎖。

預估受騙者數十人 涉案金額超百萬元

另一位來自大連的劉先生同樣也是看到招聘信息後前往廣州南沙，在繳納32000元的費用並提交簽證材料後，他再未收到新通知，也無法退回已交費用。據劉先生表示，目前受害者們已成立維權群，群內20餘人，涉及金額超40萬元，「據我了解，還有大量受害者沒有加群，保守估計有數十人，總金額或超百萬元。」

招聘機構稱，只需繳納一定費用，可以提供「培訓、考證、簽證、就業」的全流程服務。（羊城晚報）

多位學員介紹，他們參與面試及培訓的地址是位於廣州市南沙區南沙客運港內的粵港澳大灣區遊艇人才聯絡辦公室。7月22日下午，該「遊艇人才聯絡辦公室」的招牌已被撤下，內部家具凌亂，無繼續辦公的跡象。目前，李女士已向屬地公安局報警，但暫未獲立案。

7月22日下午，該「遊艇人才聯絡辦公室」的招牌已被撤下。（羊城晚報）

7月22日下午，該「遊艇人才聯絡辦公室」的招牌已被撤下。（羊城晚報）

香港海事處：相關證書無效 亦不屬技術移民資格

香港海事處對此事回覆表示，海事處並沒有規管私人機構在香港提供協助考試的課程，亦沒有授權任何機構簽發「實操參與證明書」類文件。此類文件不屬於海事處認可資格，亦不具任何法定效力。不能用作申請本處證書或作為官方操作資格。

涉事機構提供的所謂「證書」。（羊城晚報）

海事處的回覆還提到，遊樂船隻操作人證明書並非技術移民或技術專才清單所認可的資格，不屬於任何技術移民可使用的資格，亦不能作為申請工作簽證的專業證明。

廣東國鼎（深圳）律師事務所何生廷律師表示，若機構以非法佔有為目的，僅以招工、考證為幌子進行斂財，並無履約可能，其目的是通過上述方式騙取他人財物，若數額較大，可能涉嫌構成刑事犯罪。