21歲華女埃及失蹤案反轉！她加入電騙組織　持槍綁架同胞遭囚15年

當地時間6月15日，埃及開羅刑事法院判處5名被告人15年監禁，其中3人為中國公民。被告人中包括此前因在埃及失聯而引發關注的新聞當事人池廣瀅。據悉，5名被告曾在新開羅綁架一名中國公民，並向其家人索要7萬美元贖金。



被告人中包括此前因在埃及失聯而引發關注的新聞當事人池廣瀅。（微博截圖）

三華人涉綁架罪囚15年

據《紅星新聞》報道，據悉，法院判定邱東升（音）、張龍（音）、池廣瀅以及兩名埃及籍被告艾哈邁德·MGA和艾哈邁德·MAA有罪，另以證據不足為由，宣判優素福A.A.A、穆斯塔法H.A.A和艾曼A.A.A3名被告無罪。法院還下令沒收調查期間繳獲的槍支、刀具和手機，並要求被定罪的被告支付訴訟費用。

埃及開羅刑事法院判處5名被告人15年監禁。（微博截圖）

曾以假招聘誘騙同胞並囚禁 以槍刀威脅索贖金稱不從就「撕票」

法庭文件顯示，被告以提供資訊科技行業工作機會為餌，將中國公民任炳林（音）誘騙至埃及。檢方指受害人抵達開羅國際機場後，被帶至新開羅某高檔封閉式小區的公寓內，隨即遭蒙眼、綑綁手腳，囚禁於房間，並被槍支及刀具威脅。綁匪向受害人家屬索要7萬美元贖金，揚言若不就範即「撕票」。

調查人員發現，綁匪先取走受害人手機及財物，再拍攝其被禁錮影片，通過微信發送給家屬。當地安全部隊其後根據線索突襲公寓，救出受害人，當場拘捕嫌疑人，並檢獲涉案武器。

池廣瀅早於2025年9月赴埃及考察發展，其後失聯。（紅星新聞）

曾獨自到埃及旅遊後失聯 後被指加入電騙組織

據此前報道，池廣瀅早於2025年9月赴埃及考察發展，其後失聯，家屬四出尋人。同年9月30日，埃及內政部官方社交帳號發文通報，指經調查核實，池廣瀅與其他人已被依法控制，因隸屬於一個專門從事電子詐騙的犯罪集團（共8名成員）。

池廣瀅早於2025年9月赴埃及考察發展，其後失聯。（紅星新聞）

該集團以埃及電子商務工作為名，誘騙受害者（大部分為本國同胞）抵達後實施綁架，並強迫他們與家人聯絡，以支付透過電子平台發送的贖金。警方在其藏身公寓內將他們鎖定並逮捕，檢獲槍支、白刃武器、電擊槍及多部手機。