以高薪、零門檻招聘家政收培訓費　深圳警方搗詐騙集團拘捕22人

深圳有詐騙集團以「零門檻、月入過萬、工作輕鬆」作誘餌招聘家政人員，並以培訓、考證書為名收取高額費用，超過200人受害。近日，深圳市公安局龍華分局成功搗毀跨區域「招轉培」詐騙集團，查處4家涉案家政公司，涉案22人被刑事拘留。



《央視新聞》報道，今年年初，從廣西到深圳務工的吳姐（化名）在招聘App上看到一則「零門檻、高收入」的育嬰師招聘廣告，她聯繫招聘企業後，對方提出必須先繳費參加培訓、考取證書，才能安排高薪職位，並稱她持有的育嬰證只是普通從業證書，在市面上沒有含金量，只有該機構的高級證書可對接高薪職位。

「零門檻、月入過萬」的育嬰師招聘廣告。（央視新聞）

「零門檻、月入過萬」的育嬰師招聘廣告。（央視新聞）

吳姐憶述，工作人員聲稱家政育嬰職位薪資可達一兩萬元（人民幣，下同），還承諾學完包就業，找不到工作可全額退還學費。

經過再三考慮，吳姐繳納了2980元培訓費。惟吳姐在課堂上發現育嬰、養老護理、保潔、收納等不同專業的學生會一同上課，課程內容粗製濫造、敷衍潦草。待培訓結束後，公司遲遲不兌現就業承諾，屢屢以「崗位調整」「人員飽和」等藉口無限期拖延安置。

深圳龍華警方表示，涉案的犯罪集團利用典型的「招轉培」詐騙，以虛假家政招聘信息，誘騙外來務工者前往線下門店，通過拉老鄉關係、偽造成功就業案例等方式博取求職者信任，再以職前培訓、職業考證為噱頭，向受害者收取數千元至數萬元不等的高額費用。

在完成收費培訓後，犯罪集團不僅拒不履約安排高薪工作，還蠱惑、慫恿受害求職者轉身成為招生人員，繼續招攬新人，不斷擴大受害者人數。本案有超過200人受害，僅有6、7人靠自己求職成功，薪資待遇與宣傳的「月入過萬」差距懸殊。

各項培訓的收費。（央視新聞）

所謂的「高級技能證書」為偽造。（央視新聞）

警方核查披露，涉事家政公司並無真實的家政崗位招聘需求，本質是以詐騙牟利的空殼機構。該公司在冊人員共72人，但負責就業安置的員工僅1人。經調查證實，該公司對外宣稱開設數十類家政培訓項目，但授課老師均無正規從業培訓資質，向學員頒發的所謂高級技能證書，全部是花費60元一張偽造的假證。

目前，龍華警方已對22名涉案疑犯採取刑事拘留強制措施。目前案件正在進一步偵辦中。