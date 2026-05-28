杭州非法代胚胎實驗室記者暗訪被打骨折　44歲女花10萬求子反得病

5月26日，有杭州市民陳先生向內媒《大象新聞》報料稱，杭州臨平區某別墅區內隱匿著一處非法試管嬰兒胚胎實驗室。該實驗室無正規醫療資質，卻大肆開展供卵、胚胎移植等違規助孕服務。



44歲的張女士花費10萬元購入「兩年包成功套餐」，套餐包含供卵、身體調理、多次胚胎移植等服務。最終，兩次移植均未成功，張女士在該機構五十多天的所謂調理服務，讓她的身體狀況變得糟糕，4月體檢時僅查出子宮肌瘤、盆腔淤血問題，到了5月復查時，卻新增盆腔積液、卵巢囊腫兩項病症。她表示，「孩子沒求來，身體卻垮了。」



《大象新聞》報道，記者暗訪時遇到一名胚胎師企圖逃跑被患者死死抓住後，謊稱自己是「打掃衛生的」，後來記者與杭州市臨平區衛生監督所工作人員、公安一起，在舉報人的指引下前往實驗室所在別墅二樓時，一名實驗室工作人員突然從背後暴力拖拽站在樓梯上的記者，將記者當場拽翻在地。杭州市臨平區中西醫結合醫院門診病歷顯示，記者腓骨骨折。



杭州臨平區某別墅區內隱匿著一處非法試管嬰兒胚胎實驗室。

據《大象新聞》報道，今年4月，44歲的張女士因自然受孕概率較低，急於通過試管助孕實現生育願望。 她在社交平台瀏覽相關信息時，開始篩選杭州區域內的試管代孕機構，希望能盡快完成備孕。

經過多方比對考察，4月8日，張女士前往杭州蕭山區的「甥寶試管代孕機構」實地考察。工作人員當場介紹，他們機構可操作代孕服務，報價80萬元。同時推出10萬元的二代試管全包套餐，以及12.8萬至13.8萬元的「包成功」套餐，以清晰的階梯報價吸引客戶。

工作人員當場介紹，他們機構可操作代孕服務，報價80萬元。同時推出10萬元的二代試管全包套餐，以及12.8萬至13.8萬元的「包成功」套餐，以清晰的階梯報價吸引客戶。

為強化營銷說服力，「甥寶試管代孕機構」的工作人員開始渲染套餐優勢，宣稱13.8萬元的三代試管套餐「可保移植成功，不成功全額退款」。他們介紹，經過基因篩查的胚胎單次移植成功率超90%，「今年開年以來已完成40多例移植，僅2例三代試管移植失敗」。此外，「甥寶試管代孕機構」的工作人員還以「篩查胎兒畸形、可篩選胎兒性別」為噱頭，誘導張女士升級高價套餐。

在工作人員的反覆勸說與持續誘導下，4月16日，張女士與杭州甥寶醫療健康科技有限公司正式簽約，花費10萬元購入「兩年包成功套餐」。

4月16日，張女士與杭州甥寶醫療健康科技有限公司正式簽約，花費10萬元購入「兩年包成功套餐」。

當時，據張女士提供的正規三甲醫院的全套體檢報告顯示，她的激素六項指標良好，雙側卵巢有約10枚卵泡，僅AMH數值偏低，並非無法自然受孕，具備自主備孕、促排的基礎條件。

4月18日，該機構便向張女士推送3名正在促進排卵的女孩照片，催促她盡快挑選「卵妹」，聲稱「選定後15天左右即可取卵，搶抓時間還能孕育屬馬寶寶」，同時重點推薦O型血供卵者，稱其為「萬能血型」，適配性更強。

4月18日，該機構便向張女士推送3名正在促進排卵的女孩照片，催促她盡快挑選「卵妹」。

「甥寶試管代孕機構」現場圖。（大象新聞）

顧客被轉運至地下實驗室 首次移植失敗

簽約後，張女士全程遵照「甥寶試管代孕機構」要求，前往浙江大學附屬醫院等正規三甲醫院完成身體檢測。三甲醫院醫生明確告知，張女士子宮內膜存在回聲不均問題，暫不適合胚胎移植，至少需要一到兩個週期進行調理修復。

當張女士把正規醫院的體檢報告反饋給「甥寶試管代孕機構」後，工作人員卻無視專業診斷結果，告訴張女士，「身體調理狀態良好，符合移植標準」，並單方面敲定5月3日開展胚胎移植手術。

手術當天凌晨5點左右，張女士身體突發異常，出現褐色出血症狀。她當即在服務群內咨詢「甥寶試管代孕機構」工作人員，主動提出放棄本次移植，但工作人員卻告訴她，「出血屬於正常術前現象」，並催促她按時赴診。

張女士身體突發異常，出現褐色出血症狀。她當即在服務群內咨詢「甥寶試管代孕機構」工作人員，主動提出放棄本次移植，但工作人員卻告訴她，「出血屬於正常術前現象」，並催促她按時赴診。（影片截圖）

這次赴診流程讓張女士覺得十分反常，機構安排的司機拒絕張女士丈夫陪同，並要求她將手機、背包等物品全部留在酒店，僅允許張女士一人乘車。轉運途中，機構採取嚴格的管控手段，先用安檢設備對張女士全身進行掃描排查，隨後讓她換乘全遮光車輛。張女士看到駕駛室與乘客區之間用布料隔斷，全程被遮擋住路線視野，讓她無法辨識具體位置。

車輛最終駛入一處無臨街入口、無正規醫院標識的密閉地下車庫。張女士在現場看到，這裡根本不是正規的醫療機構，僅有6張簡易床位和一間簡陋的手術室，手術室裡面就是胚胎培育區和臨時藥房，整體環境私密且壓抑。

張女士透露，她在移植前兩天忘記注射黃體酮，並且在三甲醫院的檢測報告中顯示，身上已經出現撤退性出血，當天的身體狀況完全不具備移植條件。試管嬰兒胚胎實驗室雖然給她展示了4AB的囊胚圖片，承諾後續會給張女士發送存檔資料，但直到此次移植失敗，張女士始終未收到任何與胚胎相關的資料，她備孕屬馬寶寶的計劃也徹底落空。

返程途中，和張女士一同乘車的一名上海患者透露，這已經是她在這家試管嬰兒胚胎實驗室第二次移植失敗。還有一名同齡的福建患者也沒有移植成功。多名年齡、身體條件相近的患者接連移植失敗，張女士感覺這家機構非常不可靠。

「甥寶試管代孕機構」現場圖。（大象新聞）

二次移植均告失敗還染上多個婦科疾病

5月19日，「甥寶試管代孕機構」安排張女士再次複查超音波，隨後單方面敲定5月25日開展第二次胚胎移植手術。生殖科的醫生告知張女士，她的宮腔環境與4月份相比沒有明顯改善，依舊不滿足胚胎移植條件。但「甥寶試管代孕機構」仍刻意隱瞞真實病情，再次告訴張女士身體已經調理到位，適合進行移植。

5月25日的二次移植過程倉促、操作敷衍，毫無正規醫療流程可言。現場僅一名三十歲左右的女醫生和一名護士負責操作，醫生僅簡單通過B超檢查，便稱張女士子宮內膜厚度達10mm，處於移植黃金狀態。整場手術無術前詳細檢查、無術前用藥、無麻醉處理、無術後叮囑，全程不足五分鐘便草草結束。

張女士手術結束後，立刻前往正規醫院復查，結果顯示宮腔內無任何移植痕跡。兩次移植均未成功，張女士在該機構五十多天的所謂調理服務，讓她的身體狀況變得糟糕，4月體檢時僅查出子宮肌瘤、盆腔淤血問題，到了5月複查時，卻新增盆腔積液、卵巢囊腫兩項病症。

記者實地探訪地下實驗室，遭工作人員暴力拖拽致骨折

5月26日，《大象新聞》調查記者在張女士的指引下，來到杭州市臨平區五洲路的這家地下試管嬰兒胚胎實驗室，現場看見婦科檢查床、B超機、光學顯微鏡、取卵管、取精杯等輔助生殖相關設備，還有12個用於存放培育胚胎的養囊箱，各類器皿上清晰標注著客戶姓名與編號。

記者暗訪證實該地是一個非法代孕實驗室。醫療廢物垃圾桶內堆滿廢棄手術器具，包含玻璃器皿、使用過的取卵用具、體外受精顯微操作管等耗材。

此外，醫療廢物垃圾桶內堆滿廢棄手術器具，包含玻璃器皿、使用過的取卵用具、體外受精顯微操作管等耗材，還有印著客戶姓名的三代試管標識、3條患者腕帶以及便攜式液氮罐，在冰箱冷凍區內，記者看到大量標注著客戶姓名的胚胎樣本，這些物品可以還原該地下試管嬰兒胚胎實驗室非法開展胚胎培育、移植的完整鏈條。

在《大象新聞》記者與杭州市臨平區衛生監督所工作人員一道，在舉報人的指引下前往實驗室所在別墅二樓時，一名實驗室工作人員突然從背後暴力拖拽站在樓梯上的記者，將記者當場拽翻在地。

事發後，《大象新聞》記者被杭州市公安局臨平區分局東湖派出所的民警帶去派出所，其他人員自行前往。杭州市臨平區中西醫結合醫院門診病歷顯示，記者腓骨骨折。

官方發布情況通報。（現代快報）

5月27日，《大象新聞》記者再次前往涉事別墅實驗室現場，看到案發地已拉起警戒線，相關部門已正式介入調查，涉事窩點已被臨平區相關部門介入查處。官方通報指已經封存現場，並對涉嫌非法行醫行為、現場糾紛情況立案調查。