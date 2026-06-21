日媒：日軍在中國進行動物血液輸入人體實驗　23人被輸入馬羊狗血

據日本共同社20日披露，最新發現的日本陸軍軍醫團官方紀錄證實，侵華日軍曾進行將馬血等動物血液輸注入人體的實驗。戰敗後日軍曾試圖銷毀證據，惟相關紀錄仍存於陸軍醫療隊官方期刊中。



報道指出，1940年3月，日本陸軍軍醫學校一名教官在「陸軍軍事醫學科學研究協會」會議上報告，稱曾多次進行「異種輸血」實驗。報告指出，「在最近發生的事件（即1937年爆發的全面侵華戰爭）」中，日軍進行了多宗使用動物血源輸血的實驗。會議當日，陸軍省醫療局長及眾多軍醫、藥劑師均有出席。

1940年3月，日本陸軍軍醫學校一名教官在「陸軍軍事醫學科學研究協會」會議上報告，稱曾多次進行「異種輸血」實驗。（共同社）

此外，實驗時間描述為1938年秋季，地點則被省略，顯示內容可能曾遭審查。《新潟日報》指出，實驗輸入的血液包括馬血、羊血和狗血，此外亦有在注入血清前先以手術阻斷頸部血流等不符合倫理的操作。

日方聲稱該實驗旨在研究戰場上難以獲取大量血液時的應對方案。該報告提及至少23名受試者，背景不明，僅以「病人」稱呼，未說明其身份或導致輸血的具體情況。共同社推測，戰敗後軍方曾試圖銷毀證據，惟最終未能徹底銷毀。