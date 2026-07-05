東北野外屢發射毒氣筒　戰犯筆供還原侵華日軍海拉爾毒氣實驗細節

在七七盧溝橋事變89周年前夕，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布了《關東軍化學部身上申告書》（簡稱《身上申告書》）。關東軍化學部1939年在黑龍江省齊齊哈爾市設立，又名「滿洲第五一六部隊」。主要負責侵華日軍化學武器的研製和應用，是日本化學戰核心部隊之一。



研究人員通過《身上申告書》隊員「川波護」的冬季實驗履歷，與日本侵華戰犯渡邊國義的罪行筆供互相印證，揭露了「滿洲第五一六部隊」在海拉爾地區利用「氫氰酸」及「糜爛型毒氣」進行慘絕人寰的活體化學實驗，虐殺無辜中國百姓。



《央視新聞》報道，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館宣傳教育與陳列部主任金士成介紹，侵華日軍第五一六部隊是日本在中國戰場設立的最重要、最特殊的一支化學戰部隊。其部隊長隸屬於關東軍司令官管理，直接向關東軍提供化學戰的準備及資料的調查、研究與試驗。

《關東軍化學部身上申告書》。（央視新聞）

在設立之初設有六個班，分別為庶務班、兵器班、實驗班、病理班、病理及防護班、氣象班，後擴充為八個科和一個辦事處。先後歷經6任部隊長，分別為首任勝村福治郎，次任小柳津政雄，三任宮本清一，四任山脅正男，第五任秋山金正，第六任丹羽利男。

侵華日軍第五一六部隊先後研製神經性、糜爛性、窒息性、刺激性毒劑。同時，日軍在東北野外地區多次發射毒氣筒，噴灑毒劑以檢驗毒氣的殺傷力。

金士成介紹，在侵華日軍第五一六部隊《身上申告書》中，隊員川波護的履歷值得注意，他在1945年1月7日被侵華日軍第五一六部隊派到海拉爾地區參加冬季實驗。《身上申告書》中未詳細記載川波護此行具體承擔什麼實驗任務，但結合以往研究可以推斷，仍然指向毒氣實驗。

據日本防衛省技師研究所編制的《日本化學兵器技術史》記載，日軍1933年開始就在東北地區進行毒氣實驗，其中在海拉爾地區主要是進行氫氰酸的實驗，氫氰酸是液體，主要通過揮發產生能夠致使全身中毒的毒劑，通過抑制細胞呼吸來殺人，吸入後幾秒內就會出現頭暈、抽搐，瞬間昏迷，幾分鐘內失去意識，破壞人體最基礎的生命活動。

《身上申告書》中川波護相關信息。（央視新聞）

哈爾濱市社會科學院731問題國際研究中心主任宮文婧展示了一份日本侵華戰犯、侵華日軍第五一六部隊成員渡邊國義的筆供，其中詳細記錄了侵華日軍第五一六部隊在海拉爾地區進行毒氣實驗的細節。

1940年5月，渡邊國義在海拉爾地區指揮新兵對一個約有50戶人家的村莊及附近河流施放糜爛型持久毒瓦斯，該毒氣僅100公斤即可污染2000平方米、致死1000人，且殘留長達一周；此次實驗導致6名中國男子被虐殺、約50名男女手腳嚴重感染受傷，而這僅是渡邊國義一人參與的七次毒氣實驗之一，也是侵華日軍為提升武器效能而進行的大量活體化學實驗的縮影，背後是中國人民慘痛的生命代價。

五一六部隊成員渡邊國義筆供。（央視新聞）

金士成介紹，侵華日軍第五一六部隊在海拉爾進行毒氣實驗，從技術上看，是為了研究化學武器在寒冷環境中的使用效果。日軍之所以多次選擇海拉爾，是因為此處地廣人稀、與蘇聯接壤，且氣候條件相似，便於模擬對蘇作戰的實戰環境。川波護的履歷與渡邊國義的筆供相互印證，進一步揭露了侵華日軍第五一六部隊在海拉爾進行毒氣實驗的罪行。