體育大學畢業生坐莊操盤　世界盃吸金逾300萬至少25人落網

湖北宜昌西陵警方破獲一個在世界盃期間冒充境外賭博網站、大肆組織非法賭波的犯罪集團，兩名主腦均為國內知名體育大學的畢業生，他們坐莊操盤，以「賠率高於體彩（體育博彩）」為餌，招攬全國300多名球迷參賭，涉案賭資逾300萬元（人民幣，下同）。警方在四省同步收網，5名骨幹成員及20餘名涉賭人員落網。



7月22日，宜昌西陵警方介紹，7月初美加墨世界盃期間，西陵警方在網絡巡查時，發現有人利用微信朋友圈等渠道，以「高於國內體彩賠率」的噱頭，在網上大量招攬全國各地的球迷參與賭波。

5名犯罪集團骨幹成員及20餘名涉賭人員相繼落網。（平安湖北）

民警扮成球迷假意參賭，受邀加入特定的微信群組聊天室後，發現群內有來自全國各地的300餘名成員。聊天室內的「莊家」自稱是境外賭博網站的工作人員，會發布當天世界盃賽事的勝負賠率，不少成員會在聊天室內向「莊家」轉賬幾百元、數千元參與賭波，這些轉賬每天多達百餘次，還有成員動輒壓注數萬元，「莊家」會立即加好友，雙方私聊轉賬參賭。

7月中旬，西陵警方兵分四路，在雲南、廣西、重慶、宜昌四地同時收網，5名成員全部落網。

經查，涉案賭波集團以黃某、盧某為核心，二人全額出資坐莊、統籌運作賭波業務。為擴大業務量，二人招募了周某等三人為專職客服，客服每天在網上以「高於國內體彩賠率」的噱頭大肆招攬成員參賭。他們分工明確，成員分別負責在網上招人參賭、接待收錢對接下注、比賽結束後結算資金。

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其中，黃某和盧某均為國內知名體育大學畢業的大學生，二人有正當職業和家庭，平日愛好足球運動。在發現通過組織非法賭波可以獲取暴利後，他們決定利用本屆世界盃賺錢，假冒境外賭博網站的工作人員組織網絡賭局。

短短20多天，涉案賭波集團組織全國各地300多人參賭，涉案賭資300餘萬元，非法獲利60餘萬元。警方順藤摸瓜，相繼拘捕了20多名來自全國各地的涉賭金額較大的涉賭人員，其中一名男子在短短幾天就輸了30餘萬元。