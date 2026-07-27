颱風紅霞│東莞松山湖現巨浪多人墮湖　32歲父玩SUP溺亡兩孩幸獲救

7月25日颱風「紅霞」吹襲廣東期間，東莞松山湖景區一名32歲王姓男子帶兩名孩童在湖上划直立板（SUP），不料天氣突變，狂風巨浪將三人沖散。兩名孩童因身穿救生衣獲救，但王先生不幸墮湖失蹤，遺體其後被尋獲。家屬質疑，景區當日明知有颱風仍允許遊客下水，管理存在嚴重疏忽。



動相機拍下的視頻顯示，颱風刮來後，一個孩子落水。（瀟湘晨報）

因小朋友怕凍 父親提前將救生衣讓出

據《瀟湘晨報》，王先生7月25日中午帶同兩名孩子前往東莞松山湖景區遊玩。家屬引述孩子憶述，王先生進入景區時曾詢問園區工作人員可否划直立板，獲對方允許，並繳付20元人民幣停車費。值得注意的是，一家三口均穿着自備的救生衣，但因小孩感到寒冷，王先生將自己的救生衣脫下給孩子穿上。

下午天氣突變，颳起大風並伴有降雨。王先生開始划回岸邊，但風浪愈來愈大，孩子乘坐的充氣小船翻側，孩子身上所穿的王先生的救生衣亦被巨浪沖走。王先生伸手試圖抓住救生衣不果，其後從直立板墮入湖中。運動相機記錄顯示，下午4時56分王先生落水。

家屬李女士事後表示，當時湖上有多人玩水，不少人同樣墮湖但最終獲救，惟王先生身邊當時無人協助，兩名孩子因身穿救生衣被巨浪沖到岸邊，其後獲救。

王先生的直立板。（瀟湘晨報）

景區下午已關閉 家屬質疑為何仍容許遊客下水

根據松山湖生態景區發出的通知，因應颱風「紅霞」逼近，景區已於7月25日下午1時30分起臨時關閉。通知要求已在景區的遊客盡快撤離。然而王先生一家於下午1時40分左右抵達景區，即景區關閉後仍有遊客進入及下水。

家屬質疑：「既然當天有颱風，景區為什麼允許遊客進來？」有當日也在松山湖遊玩的市民表示，當天颱風來襲時，湖面在短短數秒間由風平浪靜變得波濤洶湧。該名市民又指，當日曾見城管人員到場勸喻遊客離開，但遊客待城管離開後又自行下水。

當天有市民看到王先生的直立板。（瀟湘晨報）

律師：景區或須承擔侵權賠償責任

湖南金州律師事務所高級合夥人易旭指出，面對颱風等極端天氣，景區必須履行預警和疏散義務。此外，即使事發時天氣看似尚可，但既然氣象部門已發出颱風預警，景區管理人員理應預見風力變化和潛在危險。

易旭續指，若景區工作人員未有進行口頭勸阻、未制止水上活動，甚至未設置颱風預警提示牌，即構成安全管理失職。在遊客遇險的關鍵時刻，若景區未能及時派出救援船隻或人員施救，亦須承擔未及時救助的過錯責任。

易旭亦補充，遊客及其家屬在收到颱風預警後仍選擇在颱風邊緣天氣進行水上活動，自身亦存在一定過失。但在司法實踐中，若景區未盡管理職責，仍可能被判定須承擔賠償責任。