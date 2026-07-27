颱風紅霞｜惠州海灘驚現大量黃立鯧　有人狂撿逾50kg開心到瞓唔著

颱風「紅霞」登陸廣東惠州，當地一處海灘在颱風遠離後，出現大量黃立鯧（金鯧魚）被海浪沖上岸，有民眾短短時間內就撿了超過100斤（約50公斤）的黃立鯧，興奮直呼「開心到整晚睡不著」，消息曝光後引發熱議。



天降黃立鯧！網友：開心到整晚睡不著

據《荔枝新聞》報導，當事人李女士表示，當天開車經過海邊時，看到許多人興奮地往沙灘跑，好奇跟著前往查看，沒想到沙灘上竟遍布大量黃立鯧。她與家人短時間內撿了100多斤魚，直呼「好興奮，昨天晚上睡不著，因為太開心了」，由於數量實在太多，「自己根本吃不完」，最後全部分送給親友分享。

廣東惠州一處海灘出現大量黃立鯧。（圖／翻攝荔枝新聞）

惠州沙灘驚現「成片黃立鯧」 有民眾狂撿滿載而歸：

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事實上，類似情況並非首次發生。2025年6月，海南三亞在颱風「蝴蝶」過境後，也曾出現大量黃立鯧及生蠔被沖上海灘，不少民眾甚至整車載回家，畫面一度在網絡上瘋傳。

據悉，颱風過後大量黃立鯧集中出現在岸邊，主要與近海養殖設施受損有關。強烈風浪及暴潮容易造成養殖網箱破裂、纜繩斷裂，使大量養殖魚逃逸，隨著海流被沖上岸。此外，颱風也會攪動海底淤泥，導致海水含氧量驟降，魚群因缺氧或遭風浪撞擊受傷，最終失去游動能力而擱淺沙灘。

有網友粗估此次被沖上岸的黃立鯧多屬4至6兩、即將上市的成魚，原本已接近收成期，如今因颱風造成大量流失，養殖戶損失相當慘重，單一養殖場損失金額可能高達數十萬甚至上千萬元人民幣。

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