長鑫科技│碧桂園賣在黎明前｢痛失491億｣　內媒：為還債年半前清倉

國產DRAM存儲龍頭長鑫科技27日（周一）登陸A股科創板，收盤報49.00元/股，總市值約3.28萬億元（人民幣，下同），登頂A股市值榜首，合肥國資、阿里等投資方均收穫極豐厚的帳面浮盈。



不過內媒《藍鯨新聞》、《紅星新聞》等報道，內地房地產企業碧桂園因為在2024年底清倉長鑫科技的股權，在這場IPO盛宴中黯然神傷。



長鑫科技（CXMT）。（財聯社）

報道指，碧桂園創投科技早在2021年長鑫科技B輪融資時便已進入，2023年其將所持份額轉讓給旗下匯碧五號基金。

長鑫科技的招股書顯示，在2024年12月，匯碧五號將所持長鑫科技1.56%股權作價20億元轉讓給合肥國資旗下平台，完成全面退出。

報道指，碧桂園售出長鑫科技股權的時間節點，正在存儲周期的底部。從周期與收益維度看，碧桂園此番清倉可謂「賣在黎明前」。

錯失帳面浮盈491億

以長鑫科技上市收盤3.28萬億元總市值測算，該筆1.56%股權當前對應價值511.68億元，對比當初20億元轉讓對價，匯碧五號錯失帳面浮盈約491.68億元。

一位接近碧桂園的人士向《藍鯨新聞》透露，碧桂園早年出資20億元入局長鑫科技，後受自身流動性壓力影響，為兌付公開債務、保障保交樓工作，以原價20億元退還股份。