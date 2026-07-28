長鑫科技上市掀造富神話　237名員工躋身千萬富豪　雷軍狂賺超7億

被稱為「內地版海力士」的中國存儲晶片巨頭長鑫科技（CXMT，股票代碼：688825.SH）於昨日（7月27日）正式登陸A股科創板。長鑫科技發行價為每股8.66元（人民幣，下同），開盤價飆漲471.59%達到每股49.5元，總市值一舉突破3.31萬億元，超越工商銀行登頂A股「市值一哥」，成為科創板史上最大IPO。



長鑫科技的成功上市，掀起了一場驚人的「造富神話」。不僅為孵化其十年的合肥國資帶來超萬億元的賬面浮盈；創始人朱一明持股市值逼近千億元；公司高管更有7人晉升「10億身家」。在員工持股與投資者層面，超6700人次員工受益、至少誕生237名千萬富翁；此外，包括DeepSeek創始人梁文鋒、小米雷軍及蔚來李斌等知名企業家与機構，亦在這場資本狂歡中獲利豐厚。



據內媒《紅星資本局》及《觀一線》報道，長鑫科技上市首日，公司核心管理層身家迎來爆發式增長。

創始人、董事長朱一明透過清輝集電、合肥集鑫肆拾壹號以及兆易創新等多個平台，合計間接持有長鑫科技約15.924億股。若加上其在兆易創新持有的5.13%股份（市值約156.26億元），朱一明名下可識別的兩家公司（長鑫科技、兆易創新）股權總賬面價值高達936.54億元，身家逼近千億大關，一舉成為江蘇鹽城新首富。

朱一明也公開承諾，將其持有的約7.68億股長鑫科技股份（對應收盤市值超376億元）在上市滿36個月後的10個自然年度內，分配給在職員工，其本人不參與分配。

合肥長鑫存儲CEO朱一明。（網絡圖片）

7名高管身價超10億

另外公司內部有14名董事、高管及核心技術人員皆晉級「億萬富翁」。包括，董事兼總裁曹堪宇持股2.12億股，市值達到103.88億元；另有5名高管身家突破10億元，分別為執行副總裁朱文菊（26.14億元）、聯席總裁張羽（24.79億元）、高級副總裁黃丹陽（17.78億元）、高級副總裁李紅文（13.66億元）及副總裁袁園（9.93億元，開盤價測算達11.07億元）。

在基層員工層面，公司設計了雙重造富通道。戰略配售資管計劃覆蓋377名高管及核心員工，獲配金額達15.93億元，其中獲配200萬元以上的員工賬面資產均突破千萬元，據市場估算，在公司內部至少誕生了237位千萬富翁。

此外，公司上市前兩期員工持股計劃累計授予6760人次，第二期持股員工的賬面回報率更超過400倍。而按長鑫科技上市首日的收盤總市值計算，朱一明將分配給員工的這部分股份價值超376億元。截至2025年底，該公司員工總數為19298人，若按此均攤，相當於人均可獲195萬元。

雷軍、梁文鋒打新收穫頗豐 蔚來李斌現身答謝宴

除了公司內部，多位知名科技大佬與產業資本也參與分享了這場財富紅利。

據內媒《界面新聞》報道，蔚來作為長鑫科技的DRAM基石戰略合作伙伴，在IPO戰略配售中認購了1.58億元（約1824.48萬股）。按上市首日收盤價49元/股計算，蔚來賬面浮盈約7.4億元，收益率超465%。

據悉，長鑫科技日前在上海舉行「長鑄十載 鑫啟未來」上市答謝晚宴，蔚來創辦人李斌亦親自現身晚宴現場祝賀。李斌早前曾透露，長鑫的晶圓廠離蔚來僅約一公里，雙方在車規級晶片上的合作進展相當順利。

蔚來創辦人李斌亦親自現身晚宴現場祝賀長鑫科技上市。（界面新聞）

另一家獲配1824.48萬股、單日浮盈達7.36億元的戰略投資方「武漢壹捌壹零企業管理有限公司」，經查實為小米科技全資子公司，背後的實際控制人正是小米創辦人雷軍。

在私募投資者中，DeepSeek創始人梁文鋒成為最大贏家。據《觀一線》報道，梁文鋒控制的寧波幻方量化與浙江九章資產合計194只產品獲配2024.97萬股，認購金額約1.75億元，上市首日獲利高達8.17億元（按收盤價計算浮盈約8.27億元）。

梁文峰。（網絡資源圖）

合肥十年投資 上市首日營利破萬億

長鑫科技的誕生與崛起，最大贏家莫過於背後陪伴其十年的合肥市政府。

據《紅星資本局》報道，合肥國資體系透過清輝集電、長鑫集成等平台合計持股約36.79%，為第一大基石投資者。2016年項目啟動之初，全球DRAM市場被海外巨頭壟斷，合肥國資率先出資托底，十年間累計投入約260億至300億元。

半導體研發前期極度耗資，長鑫科技十年累計虧損達366.5億元。直至2026年第一季受AI需求拉動，單季營收達508億元，歸母淨利潤達247.62億元，幾乎一舉填平十年虧損。以上市首日市值測算，合肥國資持股賬面市值超1.21萬億元，賬面浮盈破萬億，相當於合肥2025年全年GDP的84%。

長鑫科技（CXMT）近日在科創板IPO招股說明書（申報稿）中披露了驚人業績。公司預計2026年上半年實現營業收入1100億至1200億元。（財聯社）

合肥採取「國資領投、以資金換生態」的模式，在長鑫立項之初便前置引進了通富微電、芯碁微裝等200多家上下游配套企業，帶動合肥集成電路產業規模突破1500億元。合肥國資不急於套現退出，而是將收益轉化為稅收、就業與產業集群，並在2026年新設3支百億級產業基金，繼續押注具身智能、低空經濟等未來產業。

碧桂園因資金危機「痛失491億」

然而，造富神話的背後有人歡喜有人憂。據內媒《藍鯨新聞》報道，昔日地產龍頭碧桂園曾透過旗下碧桂園創投在2021年B輪融資時入局長鑫科技。然而受到自身流動性壓力及保交樓影響，碧桂園創投團隊於2021年解散，並在2024年12月將持有的長鑫科技1.56%股權以20億元原價轉讓給合肥建長。

以長鑫科技上市首日3.28萬億元總市值計算，該筆1.56%股權當前價值高達511.68億元。碧桂園因提前「賣飛」退出，遺憾錯失了高達491.68億元的賬面浮盈。