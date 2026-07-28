深圳自然博物館開幕　設八大展廳擁7461件標本　一文睇清交通票價

中國南方地區規模最大的綜合性自然博物館——深圳自然博物館今天（28日）正式開館，適逢暑假期間，開館首日吸引不少親子家庭前來參觀體驗。

博物館總建築面積達10.53萬平方米，以「河流三角洲」為建築設計理念，館內匯聚了 7461件標本真品，更有長達600米的屋頂植物園步道串聯周邊的公園濕地。



深圳自然博物館設有宇宙、恐龍、家園等八大主題展廳。（小紅書@xixihi）

《深視新聞》報道，開館首日來參觀的周同學稱，印象最深刻的是家園館，她在館內看到不同的昆蟲以及海洋生物，比書本上的更生動有趣。市民林女士則稱，帶小朋友來參觀的主要目的是為了向他們科普科學、生物知識，讓小朋友感受深圳新開博物館的魅力。

7月28日，深圳自然博物館開館首日，館外出現排隊人龍。（小紅書@Hawaii）

深圳自然博物館設有宇宙、恐龍、家園等八大主題展廳。（微博@深圳特區報）

深圳自然博物館設有宇宙、恐龍、家園等八大主題展廳。（微博@深圳特區報）

深圳自然博物館設有宇宙、恐龍、家園等八大主題展廳。（深視新聞）

國家自然博物館黨委書記、常務副館長萬士林介紹，深圳自然博物館的開館，能有效彌補華南地區缺少大型綜合性自然博物館的空缺，對未來深圳、廣東包括粵港澳地區的自然科普事業發展有極大的促進作用。

深圳自然博物館位於深圳市坪山區馬巒街道沙壆社區，博物館用地4.2萬平方米，總建築面積10.53萬平方米，是目前中國南方地區規模最大的綜合性自然博物館。其中，陳列展覽區3.52萬平方米，集科普研學、生態展示、自然教育於一體。

7月28日，深圳自然博物館開館首日，吸引不少親子家庭前來打卡體驗。（小紅書@喲米飯吃）

深圳自然博物館設有宇宙、恐龍、家園等八大主題展廳。（小紅書@xixihi）

館內設有宇宙、地球、演化、恐龍、人類、生物、生態、家園八大主題常設展廳，匯聚了7461件標本真品、338件仿真模型和194件展示項目。

博物館建築以「河流三角洲」為設計理念，主體由五個圓錐體組成，與周邊原生山水地貌渾然一體。場館打造了屋頂植物園，總長超過600米的屋頂步道串聯燕子嶺公園、赤坳水濕地研習徑等周邊生態空間，將展廳從室內延伸到戶外。

深圳自然博物館。（微博@深圳特區報）

深圳自然博物館

深圳自然博物館

地址：深圳市坪山區文祥路6號

開放時間：周二至周日09:90-18:00（17:30 停止入館），逢周一閉館

交通：地鐵16號線沙壆站D口，出站步行約8-10分鐘，或在沙壆站B口轉乘D53（自然博物館接駁線）；深圳坪山雲巴1號線「自然博物館西站」下車；巴士M151、M574、D53「深圳自然博物館站」下車

門票：普通票¥80/人、優待票¥60元/人；6歲以下兒童、70歲以上長者、殘障人士免費

