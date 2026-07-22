深圳好去處｜前海觀海新地標將開放　造型如未來飛船　賞絕美日落

「前海石公園藏著一艘『未來飛船』？」、「這是科幻片場現實版嗎？」。近日，深圳南山區前海石公園桂灣段一處濱海建築進入收尾階段，憑藉極具科技感、未來感的獨特外觀，吸引不少路過市民駐足拍照記錄。



據悉，這棟建築名為前海激浪，坐落於前海石公園核心片區，定位為公園核心配套空間與城市創新公共載體，不久將正式對外開放。未來，市民在這裏既能沉浸式觀海、邂逅絕美灣區日落，還可解鎖前沿城市展覽、酷炫光影演出。

前海激浪項目效果圖（圖源：前海管理局）

深圳南山「前海激浪」即將開放 外觀極具科技感、未來感：

前海激浪面積約4000平方米，地上四層，高24米，以「五彩石・未來艙」為設計理念。

建築採用多向疊合式體塊設計，大量曲面與雙曲大曲率造型交織，靈動線條與前海灣海景相融，復刻「激浪逐石」的濱海意境。朝海立面三塊聯動光電幕牆面積約220平方米，採光通透，搭配外圍投影燈光實現雙向光影聯動，塑造出極具未來感的數字立面。建築通過連廊與深港廣場無縫對接，一層半室外「城海通廊」西連星空草坪、東接深港廣場；三層觀海平台視野開闊，前海灣碧波盡收眼底。

作為前海石公園核心配套，前海激浪以「星空草坪+日落大道+都市沙灘」為中軸展開佈局，人造沙灘與星空草坪共同營造親海空間。項目還將引入機器人咖啡廳、AR沉浸式展覽等業態，讓這座「未來艙」超越傳統公園配套的局限，成為激發城市活力的創新型公共載體。

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