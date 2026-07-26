如深圳版九龍城寨　羅湖最後的「煙花之地」螺嶺終於要拆遷了？

羅湖有一個「傳說」，叫螺嶺要拆了。傳了二十多年，有人從少年聽到中年，今年夏天迎來了實質性進展。六月底發布補償方案通告，七月初正式啟動集中簽約。這片在羅湖核心沉寂六十多年的老城區，終於站在了新舊交替的路口。



很多深圳人只知道旁邊的東門、湖貝，壓根不知道螺嶺；更不知道，裏面的街巷、店鋪、住宅，還是上世紀的樣子。它不是深圳的門面，卻是很多人來深圳的第一站；沒有精緻的商業，卻有最接地氣的日常。故而，人們總說：

這裏是「羅湖最後的煙火地」。

羅湖最後的煙火地

沿着東門中路走到深圳市兒童公園，穿過雅園立交的橋洞，拐進東升街，一瞬間像換了一個城市。低矮的老平房將天空擠成一條縫，菜攤魚檔直接擺到路邊，阿姨大叔扯着嗓子叫賣。抬頭隨處可見空調外機、橫七豎八的電線與生鏽的鐵欄杆，稍不留神就從居民晾的褲衩底下走過。

這是螺嶺，規模不大，小巷交錯。頭一回來的人，覺得這裏煙火氣相當足，但也容易在巷子裏迷路▼▼▼

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螺嶺由三條主街串起，東升街、翠園街與東門中興路。東升街西面是螺嶺的雜貨一條街，賣水果的挨着賣水泥五金的，餐飲店隔壁是修電動車的。不沾邊，但和諧。

東面是螺嶺外國語實驗學校，上下學時，格外熱鬧。一街兩頭，各司其職。

從東升街拐進翠園街，節奏一下子慢下來。社區公園的幾棵老榕樹撐起一片蔭，打牌的、下棋的、理髮的，各佔一席地。一張牌桌上能聽到五湖四海的口音，四川的、湖南的、河南的，也不耽誤出牌。南腔北調在此交匯，拼湊出螺嶺的底色。

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毗鄰湖貝的東門中興路，又是另一番熱鬧。沿街開遍餐飲美食，最出名的要數樂園路海鮮街，深圳老饕都認這裏。在螺嶺出生長大的何生說：

以前家庭聚餐、請客吃飯不用想地方，全往這條街走。

三條主街，貫穿了螺嶺人的衣食住行。行走其中，一抬頭，湖貝的新樓就在眼前。與周邊相比，螺嶺不僅矮了一頭，也慢了幾十年。

實際上，螺嶺不是統一規劃的住宅小區，也不是湖貝、黃貝嶺那樣的自然村。它由大大小小的院子、職工宿舍、民宅拼在一起，有八十年代物資局的單位樓，也有九十年代各家自己蓋的房子。最早的樓棟建於1961年，那時候，深圳還只是寶安縣下轄的深圳鎮。

從六十年代到九十年代末，螺嶺的建設斷斷續續，沒有統一規劃，也談不上什麼建築風格。千禧年之後，這裏再也沒有正規新建的樓宇。何生回憶，早年大批建設者從五湖四海來到深圳，一部分分到了單位宿舍，還有一部分紮根下來、自己置地建房。

隨着羅湖的發展，周邊東門、翠竹、黃貝、湖貝等片區，有的啟動了舊改重建，有的完成了商圈升級，陸續換上新面貌。唯有螺嶺，被文錦中路、東門中路、東門中興路三條主幹道，以及北側的雅園立交團團圍合。外面是日夜不息的車水馬龍，裏面的街巷還停留在上世紀的模樣。

近二十年，羅湖的老城區拆一個少一個。湖貝動工了，蔡屋圍擴容了，木頭龍、插花地也陸續完成了更新，連片的老煙火地越來越少。螺嶺這片羅湖最後的煙火地，卻在一輪又一輪城市更新中，被留了下來。其未經修飾的市井氣息，放在飛速迭代的深圳，越來越顯得格格不入。

本地人眼裏的螺嶺

外人眼裏的螺嶺，破舊、擁擠，像香港的九龍城寨。但對在土生土長的何生來說，東升街、翠園街、東門中興路，每一條都是記憶的座標。

何生於80年代在螺嶺出生，用他的話說，別人在老家的童年有山有水，他的童年周邊都是「城市森林」。公園倒是有，穿過雅園立交橋洞就是兒童公園。那是深圳最早的大型兒童主題公園，也是螺嶺小孩眼裏唯一能撒開腿跑的地方。何生的家在螺嶺東園坊第五條巷，以前樓下是自家開的小賣部。

讀小學那幾年，整片螺嶺只有三家小賣部。他家、巷子盡頭一家，還有學校門口的源文文具店。三家小賣部「三分天下」，放學鈴一響，小學生們分別湧向三個方向。那個年代的玩具跟着動畫片走，BB高達、四驅車、爆旋陀螺，還有各種零食貼紙。哪家先到新貨，消息半天就能傳遍螺嶺小學。

源文文具店。（深圳微時光授權使用）

何生記憶裏，螺嶺有兩個地方永遠忘不掉。一個是翠園街和東升街十字路口的源源書店。當年整片螺嶺就這一家書店，《龍珠》《灌籃高手》（男兒當入樽Slam Dunk）等各類漫畫全從這裏流轉到學生手裏，是不少螺嶺小孩的動漫啟蒙。後來不知何時，書店改成商鋪。

另一個在東門中心路一棟樓裏，二樓曾經是「西部牛仔」酒吧，三樓藏着一間投幣的街機遊戲廳。放學後學生擠在裏面玩《街頭霸王》《三國志》。老師來抓人也熟門熟路，一抓就有，何生也被抓過好幾次。

距離螺嶺不遠的東門，則是何生童年的「夢中情地」。內地第一家麥當勞開在那裏，他的鄰居、同學經常幾家人約着一起去。小孩陪大人逛西華宮，走得腳底板發酸，能支撐着逛完，全靠對麥當勞的念想。

那時候麥當勞不算便宜，所以每次都特別期待。

何生在2000年左右搬離螺嶺，第一次聽說拆遷則是在2004年，然後又不了了之。如今他住在黃貝嶺，東園坊的舊樓早已租出去了，偶爾工作路過，他會回來看看。離開多年，螺嶺的房子沒什麼變化，變的是人。「小時候這片大多是廣府本地人，租住在周邊的多是客家人。前後左右，耳邊全是客家話。」

後來老住戶陸續搬走，房子轉租給各地來深的打工人。菜市場做生意的換成了潮汕人，榕樹下下棋的換成了陌生面孔。

在何生記憶裏，八九十年代的螺嶺，是獨屬他們童年的一個微型世界。從家門口到螺嶺小學，小時候覺得那條路很長、很寬。如今站在東升街十字路口再回首，不過幾步路。

以前覺得這條路很長很寬，現在站在這裏才看清，不過是一條窄巷，兩步路就走完。

路沒變，是當年那個跑着上學的小孩，已經長成了偶爾回來看看的大人。

何生在看拆遷公告。（深圳微時光授權使用）

再見，螺嶺

何生的童年碎片，其實是幾代螺嶺人的共同記憶。那些散落在街巷裏、叫得出名字的老地方，是在這裏生活過的人心照不宣的暗號。只是這些年，暗號一個接一個地消失。

潤正書店變成了商鋪，西部牛仔樓上的遊戲廳早就改了餐廳，螺嶺小學的老校門換了位置。何生說：「每一次回來，都少一點什麼。有些樓刷了新漆，有些樓拆了一半。」

拆遷的事傳了二十多年，次次都像真的，次次都不了了之，但消失是持續的，不聲不響的。如今，還能念出名字的那些反倒成了倖存者。這些名字從沒出現在城市宣傳冊裏，算不得什麼網紅地標，卻是螺嶺人刻在腦子裏的生活座標。

湖貝肥仔小吃店、賽龍大院、聚龍大廈……更多螺嶺人的集體回憶▼▼▼

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有人說，現在去一趟螺嶺，感覺像是被深圳遺忘的角落。可恰恰是這片沒跟上城市節奏的老城區，藏着深圳最實在的温情。它沒有歷史名頭，也沒有地標建築。依靠便宜的房租、便利的衣食，讓初來乍到的人能在羅湖核心區有個低成本的落腳處。

從六十年代到現在，螺嶺承載了好幾代深圳人的第一站。直到今天，它依然是羅湖核心區裏最不「深圳」的一隅。羅湖最後這片煙火地，從來不是供人緬懷的情懷標本，而是這座高速奔跑的城市，留給普通人的透氣孔。而雅園立交的橋洞，永遠連通着兩個世界。一頭是川流不息的主幹道，載着深圳向前奔湧；一頭是慢悠悠的老巷弄，托住了無數人最初的安家夢。

如今何生偶爾回來，每次都繞不開拆遷的問題。站在自家那棟舊樓前，他說：

城市總要更新，住在危房裏的老人家其實都盼着能上樓，再拖下去，他們未必等得起。

但走到巷口，看見菜市場裏拎着菜籃子的租客、路邊等着接單的外賣騎手，他又說了另一句：「這裏拆了，他們又能去哪裏找這麼平價又配套齊全的落腳地？」

羅湖最後這片煙火地，從來不是供人緬懷的情懷標本，而是這座高速奔跑的城市，留給普通人的透氣孔。（深圳微時光授權使用）

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