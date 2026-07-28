王虹赴法升學北大數學系老師無人肯寫推薦信？學者發文澄清

近日中國數學家王虹摘得數學界最高獎菲爾茲獎引發外界關注，惟隨後有網傳消息指當年王虹申請去法國讀研時，北大數學系老師無人肯寫推薦信，最後是她在大一地球與空間科學學院專業的班主任雷軍提供推薦信。7月28日，據內地著名生物學家饒毅創辦的公眾號「饒議科學」文章指，給王虹寫推薦信的老師有三位來自北大數院，另外還有雷軍老師。



另據微信公眾號「北大地空SESS」發文，雷軍老師承認了在王虹本科畢業前寫了赴法留學的推薦信，另外他也曾協調王虹跨院修讀數學學院的專業課程，最終令她成功轉入數學科學學院。他還說，王虹母親曾透露王虹從小就很痴迷數學，家裏的數學書甚至要藏起來，以防她過度沉迷。



中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎。（央視新聞）

7月28日，微信公眾號「饒議科學」發文「誰推薦王虹去法國的？」文章指，為王虹赴法留學寫推薦信的老師其中三位來自北大數院，分別是王福正、王立中、田青春，以及北大地空學院的雷軍老師。「饒議科學」是北京大學終身講席教授饒毅的個人賬號。

據北京大學數學科學學院官網，田青春1994年後，一直任教於北京大學數學科學學院數學系，歷任講師、副教授，於2025年5月退休。王福正和王立中現均為北京大學數學科學學院數學系副教授。

另據微信公眾號「北大地空SESS」24日發文，王虹昔日班主任雷軍老師稱，王虹入學時其母親就對他說，王虹從小就很痴迷數學，父親是數學老師，但為了讓她全面發展，家裏的數學書甚至要藏起來。

據北京大學地球與空間科學學院時任主管本科教學副院長的張立飛回憶，王虹曾和學院溝通希望轉入數學學院。但當時轉院要求非常高，但考慮到她對數學的執着，便讓她修讀數學專業一年級課程。其中，班主任雷軍更是極力協調，幫助王虹修讀高等代數、幾何學等數學學院的課程，一年後她順利平級轉入數學科學學院。

地球物理專業2007屆同學參觀北京航天飛控中心，前排左三為王虹。（北大地空SESS）

地球物理專業2007屆本科同學在北大圖書館前合影，前排右三為王虹。（北大地空SESS）

對此，雷軍老師謙虛表示只是做了分內之事，也坦言確實有幫王虹協調選課，並在她本科畢業前寫了赴法留學的推薦信。另外，王虹在法國取得碩士學位後，也特意回校看望雷軍老師，並告訴他赴美讀博的消息。

如今看到昔日學生的驚世成就，雷軍老師表示，他很開心看到王虹教取得的成就並祝願她身體健康和生活幸福！