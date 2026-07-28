中國數學家王虹鄧煜獲菲爾茲獎　中國數學的「掣鯨時刻」不止於此

【編者按】7月23日，於美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國籍數學家鄧煜與王虹雙雙獲得菲爾茲獎，這是中國籍數學家首次獲得菲爾茲獎（Fields Medal）。其中，王虹獲獎創造三個紀錄：歷史上第三位女性菲爾茲獎得主、首位獲得菲爾茲獎的中國女性數學家、首位本科畢業於中國內地高校的菲爾茲獎得主。她與Joshua Zahl合作發表127頁論文，攻克困擾數學界百餘年的三維掛谷猜想。鄧煜則在近年以第一作者身份破解狹義希爾伯特第六問題，以數學嚴格方式推導出從微觀粒子系統到宏觀玻爾茲曼方程的完整邏輯鏈條。



下文轉載自《中新社》「東西問」，作者賀劭清。



「或看翡翠蘭苕上，未掣鯨魚碧海中。」2015年，初在紐約大學任講師的鄧煜借杜詩言志時，或許未曾料想，十年後他將與北大同窗王虹一同把中國數學推至「碧海掣鯨」的頂峰。

菲爾茲獎得主鄧煜在內地知識社交平台「知乎」上發貼文。

2026年7月23日，國際數學家大會在美國費城開幕，鄧煜、王虹斬獲國際數學界最高榮譽菲爾茲獎。這是該獎設立近百年來首次有中國籍數學家獲此殊榮，也是首次有兩位中國數學家同屆登頂。

長期以來，國際社會對中國數學界存有刻板印象，認為中國擅長競賽、精於應用，卻在基礎理論的前沿突破上鮮有建樹。菲爾茲獎近百年歷史里，僅有丘成桐、陶哲軒兩位華人、華裔獲獎，且他們的成長與學術訓練主要根植於境外體系。

鄧煜與王虹的出現，有力地打破了這層偏見。北大數學科學學院原院長、中國科學院院士張繼平將此次獲獎的意義比作當年楊振寧、李政道獲得諾貝爾物理學獎——「此次獲獎，意味著我們站上了最高舞台，被國際數學界公認有了世界超一流的頂級人才和成果」。

數學家有國籍，但是數學家所取得的突破卻是全人類共同的突破。

消息甫出，國際學界祝賀如潮。法國總統馬克龍第一時間給王虹打來電話：教授您好，我想親自給您打電話祝賀。您的成就真了不起，這是您應得的榮譽。所有法國科學家都為此感到無比自豪。

國際數學聯盟副主席烏爾麗克·蒂爾曼從另一個維度看到突破意義：「看到又一位女性獲獎真是太好了，我們應該讓女性在最高水平上作出貢獻這件事變得『正常』。」

中國數學家王虹。（網絡圖片）

王虹北大畢業後曾赴法、美深造，現為法國高等科學研究所終身教授兼美國紐約大學柯朗數學科學研究所教授。她的獲獎源於與合作者攻克了困擾學界百年的三維掛谷猜想——由日本數學家掛谷宗一提出的經典之問：「一根針要指向所有方向，究竟需要多大的空間？」

社交平台上，日本網友感慨：「日本提出的猜想，由中國的數學家來證明，這本身就是一件了不起的事。我們應當更多合作。」

三維掛谷猜想證明中的「管道」。（中新社）

鄧煜與合作者則攻克狹義希爾伯特第六問題核心分支，從微觀硬球模型出發，嚴格推導出了描述氣體宏觀行為的玻爾茲曼方程，「統一了物理學中兩種截然不同的尺度」。英國《新科學家》直呼：「統一物理定律的工作贏得數學獎。」

牛頓力學方程(左)和玻爾茲曼方程(右)。（中新社）

數學史上的每一次突破從來不是天才的孤峰突起，而是無數次試錯、累積、跨越的共同結果。從歐幾里得幾何到牛頓-萊布尼茨公式，從高斯數論到龐加萊猜想，每一次重大進展的背後都有東西方一代又一代數學家的接力。

王虹與鄧煜的成就之所以動人，不僅在於他們為中國數學填補了歷史空白，更在於他們站在無數前人的肩膀上，將人類知識的邊界又推進了一寸——這一寸，屬於他們，也屬於世界。

中國數學家鄧煜。（解放日報）

在國際數學家大會現場，北大數學科學學院院長、中國科學院院士劉若川感嘆，「我們這一代最欣慰的，就是看到後一代走得比我們更遠」。

王虹本人則謙遜道：「三維掛谷猜想跨越百年，幾代數學家不斷推進邊界，我們只是幸運地找到了完成證明的路徑。」鄧煜同樣認為：「我們的工作只是這條長路的一小段，依然有大量開放問題等待後人探索。」

正因此，無論AI如何演進，無論時代如何發展，我們依然有理由期待數學界下一個「掣鯨時刻」——因為在追求真理的道路上，人類從未停下腳步，也永遠不會停下腳步。