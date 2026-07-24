菲爾茲獎得主王虹鼓勵女性追夢 鄧煜冀更多中國數學家走向世界
撰文：盛昀
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當地時間7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎在美國費城揭曉。中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎，實現了中國籍數學家在此獎項上零的突破。
《央視新聞》報道，王虹回應獲獎時表示，很榮幸能成為第三個獲菲爾茲獎的女性，希望大家可以鼓起勇氣做自己喜歡的做的事。鄧煜則稱，兩位中國籍數學家同時獲得菲爾茲獎，是中國數學長期發展的成果，希望未來有更多這樣的事情發生。
中國數學家王虹獲獎，成為菲爾茲獎歷史上第三位女性獲獎者。談及這一榮譽，她表示，希望自己的經歷能夠鼓勵更多年輕女性勇敢追求自己的夢想。「我很榮幸能成為第三個獲菲爾茲獎的女性，希望大家都鼓起勇氣，勇敢地去做自己喜歡做的事情。」
鄧煜表示，兩位中國籍數學家同時獲得菲爾茲獎，是中國數學長期發展的成果，也期待未來有更多中國青年數學家走向世界舞台。「這應該算是一個水到渠成的事情。對中國來講，也是一個非常好的消息。我個人也非常高興，希望今後會有更多這樣的事情發生。」
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