菲爾茲獎得主王虹鼓勵女性追夢　鄧煜冀更多中國數學家走向世界

當地時間7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎在美國費城揭曉。中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎，實現了中國籍數學家在此獎項上零的突破。



《央視新聞》報道，王虹回應獲獎時表示，很榮幸能成為第三個獲菲爾茲獎的女性，希望大家可以鼓起勇氣做自己喜歡的做的事。鄧煜則稱，兩位中國籍數學家同時獲得菲爾茲獎，是中國數學長期發展的成果，希望未來有更多這樣的事情發生。



7月23日，菲爾茲獎獲得者中國數學家鄧煜（左一）、王虹（右一）、美國數學家約翰·帕登（左二）和加拿大數學家雅各布·齊默曼在美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上合影。（新華社）

中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎。（央視新聞）

中國數學家王虹獲獎，成為菲爾茲獎歷史上第三位女性獲獎者。談及這一榮譽，她表示，希望自己的經歷能夠鼓勵更多年輕女性勇敢追求自己的夢想。「我很榮幸能成為第三個獲菲爾茲獎的女性，希望大家都鼓起勇氣，勇敢地去做自己喜歡做的事情。」

中國數學家王虹與鄧煜雙雙獲獎。（央視新聞）

7月23日，在美國費城，中國數學家鄧煜（左）、王虹在獲獎後的記者招待會上合影。（新華社）

鄧煜表示，兩位中國籍數學家同時獲得菲爾茲獎，是中國數學長期發展的成果，也期待未來有更多中國青年數學家走向世界舞台。「這應該算是一個水到渠成的事情。對中國來講，也是一個非常好的消息。我個人也非常高興，希望今後會有更多這樣的事情發生。」