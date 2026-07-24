數學家王虹、鄧煜創造歷史：中國科學的進步和依舊面臨的短板

7月23日，兩位中國數學家王虹、鄧煜榮獲2026年菲爾茲獎。菲爾茲獎每四年頒發一次，被譽為數學領域的諾貝爾獎。在王虹、鄧煜之前，著名數學家、清華大學講席教授丘成桐曾於1982年成為第一個榮獲菲爾茲獎的華人，後來又有一位生於澳洲的華裔數學家陶哲軒在2006年榮獲菲爾茲獎。



與丘成桐、陶哲軒不同，王虹、鄧煜均是中國國籍，而且本科階段曾在北京大學數學科學學院學習。



王虹獲菲爾茲獎。（新華社）

中國數學家鄧煜。（解放日報）

王虹、鄧煜同時獲獎是中國數學家的歷史性突破。丘成桐在聽聞王虹、鄧煜獲獎之後寫道：「這是令國人振奮的消息，也是中國數學家感到自豪的時刻。」丘成桐在接受採訪時表示，他一直期望至少有一位中國數學家能獲獎，沒想到這次有兩位傑出的年輕數學家獲此獎項，這令他尤為興奮。他高興地寫道：「在過去10餘年間，中國數學取得了令人矚目的進步，部分學科已躋身世界一流行列，越來越多的學者正在衝擊世界一流的工作。當前，中國對基礎科學包括數學在內，支持力度空前，超越了世界上任何國家。我認為，中國已成為基礎研究的一片熱土。」

王虹、鄧煜獲獎說明兩個問題。第一，諾貝爾物理學獎得主楊振寧在30多年前預測的「到了21世紀中葉，中國極可能成為一個世界級的科技強國」正在成為現實，經過改革開放40多年的積累，中國科學事業已經展現出強大的生機與韌性。

7月23日，四年一度的數學界最高榮譽菲爾茲獎（Fields Medal）在美國費城揭曉。中國數學家王虹（前排左五）與鄧煜（前排左二）雙雙獲獎。（何旭華教授提供）

楊振寧曾在1990年代認為，有四個因素對21世紀中國科技發展起決定性的作用：一是人口眾多的中國擁有千百萬極聰明的青年；二是儒家文化注重個人勤奮和忍耐，重視子女教育，有利於培養出一代又一代勤奮而有紀律的青年；三是對科技重要性的認識已經成為全民共識；四是1978年起，中國經濟猛進，在21世紀必會成為世界工業強國之一。

這四個因素在1978年改革開放之後的中國開始全部具備。過去40多年以來，中國現代化進程大踏步往前推進，對內發展經濟、教育和科技，對外融入世界尤其是與西方國家進行交流合作，從而極大促進科學進步。

第二，王虹、鄧煜雖然是在中國內地接受的基礎教育，本科階段都有在北京大學學習，但他們分別是在美國麻省理工學院、普林斯頓大學獲得博士學位，後又分別在法國高等科學研究所、美國芝加哥大學從事研究，他們的獲獎固然說明中國青年具有驚人的潛力和中國教育事業的進步，但更說明西方國傢俱有非常好的科學創新、人才培養土壤，說明中國高等教育和科研仍與西方國家存在不容忽視的差距。

B站一名教育科普博主「耿同學講故事」的學術打假風波說明，中國要努力治理學界亂象。（bilibili）

丘成桐說：「我希望，中國成長起來的年輕一代數學家，能夠在本土完成最關鍵的突破，走出我們中國數學自己的路，這是成為數學強國最重要的一步。」誠如斯言，什麼時候在中國內地獲得博士學位、從事研究的中國科學家成批榮獲諾貝爾獎，什麼時候中國大學和科研機構能像今日西方一流大學和科研機構那樣成為全世界人才競相前往求學和從事研究的地方，才真正說明中國科學已經可以引領世界。

今天中國雖已在應用科學領域佔據優勢，無論自然指數還是高水平國際期刊論文數量都位列世界第一，然而在原始創新、基礎研究領域仍然存在明顯的短板，依舊面臨學術造假、學術腐敗、近親繁殖、官僚主義、過度行政化的嚴重侵蝕。今年以來，一位退學博士耿同學的學術打假風波，正是對中國科學事業發展的重大警醒。

總之，王虹、鄧煜獲獎，中國人當然可以感到驕傲，當然應該看到改革開放以來中國科學事業的進步，但不要太激動，不要忽略中國大學和科研事業依舊面臨的短板。