美國指中國｢產能過剩｣發起301調查　商務部：典型單邊主義行徑

針對美國近日針對產能問題發起301調查，中國商務部政研室主任林衛龍在28日舉行的國新辦發佈會上指，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤。這是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序。



商務部政研室主任林衛龍。（國新辦）

林衛龍指出，美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤，更無權通過301調查，對貿易夥伴是否存在「產能過剩」進行單方面認定，並採取單邊限制措施。他批評，這是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序。

林衛龍還說，中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

國新辦舉行新聞發佈會前，商務部已發佈《關於所謂「產能過剩」問題的中方立場》文件。文件指，產業補貼與產能過剩不存在必然聯繫，出口多、順差大不等於產能過剩，中國出口增長既源於規模經濟與創新能力提升，也來自各國綠色轉型和工業化發展的需求，「中國內需不足導致產能過剩」的說法不符合事實，中國除了是製造大國，也是消費大國。

文件也提出各方應堅持互利共贏，尊重市場規律，共創合作機遇，共同化解矛盾和分歧，構建更加公正合理的國際經濟秩序。