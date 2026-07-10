中國試射潛射導彈　美前國防部官員：中國已提升核武三角的能力

7月6日，解放軍一艘戰略核潛艇發射1枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈。對此，美國前國防部官員薛瑞福（Randall G. Schriver）9日在一場智庫座談會上指，這代表中國已提升「核武三角」的能力，除空射和陸射外，還有潛射核彈頭。他稱，此舉是中美戰略競爭的關鍵環節，也是針對美國而來。



前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福。（美國國防部）

9日，美國智庫印太安全研究所舉行座談會，前美國國防部（現稱戰爭部）印太安全事務助理部長薛瑞福談及中國成功試射潛射戰略導彈時表示「並不尋常」，距離中國上一次進行這類試射，已相隔一段時間。

薛瑞福接受台媒《中央社》採訪時指出，中國這次發射的是具有核武能力、可搭載核彈頭的導彈，這顯示中國已成功提升其「核武三角」（Triad）能力——即同時具備空射、陸射及潛射核彈頭的打擊實力。他認為，中國此舉主要是衝着美國而來，是美中競爭及其戰略要素的一環。

他進一步指出，中國在南太平洋的活動日益頻繁，這次高調展示軍事能力的地點，正位於美國一些最親密夥伴與盟友的附近，顯然是在向這些國家傳遞某種政治與軍事訊號。

薛瑞福還認為，在中國持續擴大南太平洋影響力之際，澳洲和斐濟近期簽署新的國防同盟協議，進一步深化雙邊安全合作，這是值得關注的發展。他還分析，就中國的核能力與整體國防態勢而言，這是一次「推進」，美方必須保持關切。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）。(The Union Herald YT)

不過，美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）則有不同看看法。他認為中國這類試射雖不頻繁，但仍屬例行舉措。此次試射的時間點可能是企圖在美國和歐洲各國召開北大西洋公約組織（NATO）峰會之際，向國際社會提醒「中國是一個太平洋強權」。

另外，他還説，相較於導彈試射，更擔心解放軍在台灣周邊及東部海域進行的演習，認為這是企圖藉此瓦解台灣對抗中國脅迫的韌性。