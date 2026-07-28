颱風紅霞│東莞32歲父玩SUP溺亡　景區：遇難者從非正式入口進入

7月25日颱風「紅霞」吹襲東莞期間，一名33歲王姓男子帶兩名兒子在東莞松山湖生態景區劃直立板（SUP）時，不幸墮湖溺亡，兩名孩子因身穿救生衣獲救。家屬質疑景區在颱風預警下仍允許遊客下水。



景區7月28日回應稱，當日下午1時30分已實施臨時關閉，所有正式出入口「只出不進」，遇難者當天是經由附近村莊道路前往湖邊區域，並非從景區正式入口進入。



動相機拍下的影片顯示，颱風刮來後，一個孩子落水。（瀟湘晨報）

王先生的直立板。（瀟湘晨報）

景區回應：已實施閉園管理 遇難者從村道進入

據《中國新聞周刊》，7月28日，松山湖生態景區就事件作出回應。景區表示，7月25日下午1時30分起已實施臨時關閉管理，並通過官方公眾號對外發佈公告。關閉期間，城管部門對景區進行巡查，通過大喇叭等方式勸離遊客，對靠近臨水區域的群眾進行勸止；水庫管理處亦出動巡邏船，對水面活動人員進行勸離。

景區強調，松山湖生態景區免費對公眾開放，屬非封閉式景區。臨時關閉後，所有正式出入口實行「只出不進」管理。經核實，遇難者當天是經由附近村莊道路前往湖邊區域，車輛停放在村內，並非從景區正式入口進入。

景區表示，湖面水域情況複雜，常年禁止自行開展游泳、垂釣及槳板等水上活動，沿線設有相關警示牌。對於此次意外，景區深表痛惜，相關善後工作正在開展中。

東莞松山湖現巨浪多人墮湖 32歲父玩SUP溺亡

據此前報道，先生7月25日中午1時40分左右帶同兩名孩子（分別9歲和4歲）到達松山湖景區。王先生曾詢問園區工作人員可否划槳板，獲對方允許，並繳付20元停車費。一家三口均穿着自備的救生衣，其後因孩子感到寒冷，王先生將自己的救生衣脫下給孩子穿上。

下午天氣突變，颳起大風巨浪，孩子乘坐的充氣小船翻側，王先生伸手試圖抓住被浪沖走的救生衣不果，其後從槳板墮入湖中。運動相機記錄顯示，下午4時56分王先生落水。兩名孩子因身穿救生衣被巨浪沖到岸邊獲救，王先生遺體其後於7月27日被尋獲。

當天有市民看到王先生的直立板。（瀟湘晨報）

家屬質疑：「既然當天有颱風，景區為什麼允許遊客進來？」據了解，松山湖生態景區於7月25日下午1時30分已發佈臨時關閉通知。有當日也在松山湖遊玩的市民表示，當天曾見城管人員到場勸喻遊客離開，但遊客待城管離開後又自行下水。