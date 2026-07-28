颱風紅霞｜東莞媽媽抱孩險被吹飛 商場保安2次頂風救人網民激讚
撰文：南方新聞網
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7月25日，受颱風「紅霞」影響，廣東東莞遭遇大風天氣。當天，一段「颱風『紅霞』登陸前母親狂風中抱着娃挪動，安保小哥2次飛奔向前」的影片在社交平台上熱傳。
據悉，事發地點為東莞松山湖萬象匯戶外廣場。影片顯示，一名女子懷抱幼兒被吹倒，難以起身挪動。危急時刻，母親蜷縮身體，用身軀緊緊護住孩子，努力抵擋狂風，寸步難行。商場安保人員發現後，立刻快步飛奔趕到母女身旁，先救孩子，後又協助大人轉移至安全地帶。
一名商場保安2次飛奔救人：
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網友紛紛留言點讚。不少網民表示，當天的大風確實來得猝不及防。
記者從事發商場獲悉，母女二人平安無虞，商場已對見義勇為保安予以表彰。
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