有片｜中國遊客冰島景點遭2女淡定偷銀包　運動相機意外拍下全程

6月16日，一名中國遊客在冰島著名景點黃金瀑布遊玩時，遭兩名女子扒竊錢包，運動相機意外記錄下全過程。



該遊客向記者表示，發現錢包不見後曾沿原路返回尋找，未料竟是兩名小偷從其包裏盜走了錢包。

中國旅客在冰島著名景點黃金瀑布遊玩，遭兩名外國女子盜竊錢包，失主的運動相機意外記錄全過程。（圖/翻攝自羊晚視頻）

小偷行竊時留意到相機 表情仍淡定動作不停：

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影片顯示，兩名外國女子跟隨在其身後，其中一名女子上前拉開斜孭袋拉鏈，偷走錢包並交給身後的黑衣女子，兩人配合盜走財物。作案期間，盜賊留意到了拍攝相機，但表情淡定，動作未停。

令失主憤慨的是，事發後將錄像交給了當地警方，卻至今仍未破案。她還立即向銀行報失信用卡，次日收到了盜刷訊息，顯示在沙特阿拉伯消費了11000元人民幣。

多位網友提醒，無論在世界上的哪個國家，背包都要放在前面，一定不要讓重要物品離開自己的視線。

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