有片｜雷軍坐街邊食麵遭網民質疑做騷　路過女童強力嘲諷意外爆紅

近日，内地科技巨頭小米創始人雷軍在武漢街頭「過早」（武漢對吃早餐的俗稱）被質疑是擺拍，更有網民表示在雷軍的身上看到英偉達創始人黃仁勳的影子，稱「雷總開始學黃仁勳了，希望能救救股價」。更有趣地是，影片中一名路過小女孩當場嘲諷「吃早飯還要這麼多人拍照，我X」登上網絡熱搜，有網民稱這是「皇帝的新衣被孩童揭穿」、「普通人只想安靜吃飯」。



雷軍在武漢街頭「過早」被一名路過小女孩當面吐槽「吃早飯還要這麼多人拍照」。（微博@這兒有料）

小女孩隨後還爆出一句髒話。（微博@這兒有料）

雷軍在微博發文稱在武漢過早。（微博@雷軍）

熱搜話題關鍵詞「雷軍 小女孩」星期四（6月18日）登上微博熱搜。一則配文寫道「雷軍吃早餐擺拍，一個小女孩路過吐槽：『吃早飯還要這麼多人拍照，我X！』」的影片，截至星期五（19日）中午已獲得近千萬次播放，被逾2萬人轉發。

據江西電視台「都市現場」微信公眾號報道，雷軍近日現身武漢大成路「過早」一條街，在一家早點店前吃早餐，引來眾人圍觀。

當天，雷軍坐在街邊吃武漢特色食物熱乾麵，圍觀群眾眾多，現場有專業攝影設備多機位拍攝。一名小女孩從身後經過時說到「吃早飯還要這麼多人拍照，我X」，雷軍則回應稱「要不要一起吃」。這段互動拍下來，迅速在各平台傳播。

近日雷軍在武漢街頭吃早餐引發外界關注。（大皖新聞）

有網民拍到雷軍在武漢街頭吃早餐。（極目新聞）

報道稱，這宗事件迅速發酵為一場關於公眾人物擺拍與真實性的全網熱議，輿論圍繞「皇帝的新衣被孩童揭穿」展開討論，同時也帶動了武漢「過早」文化打卡熱潮。

有部分評論將小女孩比作《皇帝的新裝》中說真話的孩子，認為無心之語戳破了精心設計的「表演式親民」，帶來了珍貴的真實感。也有網民認為，孩子的視角不受社會規則約束，不在乎對方身價多少億，只看到了想安靜吃飯卻被鏡頭包圍的普通人。

餐飲點評平台信息顯示，雷軍到訪拍攝的這家武漢早點門店，連日來新增多條和雷軍有關評論，很多人稱是衝着雷軍同款來消費的。

一些網民表示在雷軍的身上看到美國科技巨頭英偉達創始人黃仁勳的影子，稱「雷總開始學黃仁勳了，希望能救救股價」。還有網民調侃道：「這頓飯要是沒人拍，等於白吃。」

據此前報道，黃仁勳每次出訪，都熱衷於到當地夜市或美食街品嘗地道小吃，總能吸引民眾爭相合影，在台灣甚至被譽為「台灣美食最佳推廣大使」，這也是黃仁勳獨特人格魅力的重要組成部分。

模仿完喬布斯馬斯克而家到黃仁勳？雷軍蹲坐街頭開餐展現親民作風

5月15日，Nvidia行政總裁黃仁勳在北京街頭光顧一間食肆時，在店外享用炸醬麵。（X/@ShanghaiEye 截圖）

台媒《聯合報》文章指出，雷軍帶領小米一路走來，個人風格似乎長期緊跟美國當紅的科技企業家。

小米手機時期，雷軍在新品發表會上的衣著很有蘋果創辦人喬布斯的風格，也因此為他贏得「雷布斯」的暱稱。（微博）

在小米手機創業初期，雷軍的學習對象是蘋果創始人喬布斯。在2011年至2014年間的歷次發佈會上，雷軍的固定造型總是黑色純色T恤搭配牛仔褲和休閒鞋，這讓他有了「雷布斯」的綽號。

小米造車時期，雷軍學習對象換成馬斯克，其衣著風格上與馬斯克高度雷同。（財聯社）

到了小米造車時期，雷軍的學習對象又換成了特斯拉創始人馬斯克。在小米SU7新車發佈會上，雷軍換上了休閒西裝內搭黑襯衫、不系領帶的裝扮，與馬斯克的形象如出一轍，中國網民又為他起了一個新綽號「雷斯克」。