中共中央政治局會議：二十屆五中全會10月北京召開

今（30）日，中共中央政治局召開會議，決定今年10月在北京召開中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，主要議程是中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題。



據新華社報道，中共中央政治局30日召開會議，決定今年10月在北京召開第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）。另外，會議向中央委員會報告工作，研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題，並分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，做好下半年經濟工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進，全面貫徹新發展理念，統籌國內國際兩個大局，堅持深化改革開放，實施積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，加力擴大內需、優化供給，努力實現「十五五」良好開局。

會議指出，宏觀政策要發力提效，加快財政支出和債券資金使用進度，有力推進「兩重」建設和「兩新」工作。兜牢基層「三保」底線。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，優化實施財政金融協同促內需政策。

會議強調，要有效擴大國內需求，適應不同群體消費需求擴大優質供給，挖掘服務消費潛力。紮實推進「六張網」規劃建設。加快現代化產業體系建設，深入實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態，完善人工智能治理體系。積極推動前沿技術突破和未來產業發展，着力打造新興支柱產業，持續推動傳統產業改造升級。

會議強調，要營造公平有序的市場競爭環境，制定實施全國統一大市場建設條例，繼續綜合整治「內卷式」競爭，常態化解決企業賬款拖欠問題。深化國資國企改革，優化民營經濟發展環境，推動平台經濟規範健康發展。

會議指出，要拓展國際經貿互利合作空間，大力發展服務貿易，促進貿易平衡發展。完善對外投資管理制度和海外綜合服務體系，積極吸引和利用外資。

會議強調，要毫不放鬆做好「三農」工作，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，建立健全高標準農田建設、運營、管護機制，穩定生豬等農畜產品生產和價格，促進農民穩定增收。做好農資保供穩價，抓好農業生產，奪取秋糧和全年糧食豐收。

會議指出，要多措並舉加強民生保障，加大重點群體就業支持力度，做好靈活就業人員和新就業形態人員權益保障工作。抓好「一老一小」服務保障，健全分層分類的社會救助體系。加強生態環境保護，打好「三北」工程攻堅戰，積極穩妥推進碳達峰碳中和。

會議強調，要切實築牢安全屏障。穩定房地產市場，實施好一攬子化債方案，紮實推進地方中小金融機構改革化險、減量提質。深化資本市場投融資綜合改革，提升資本市場韌性和信心。深入排查整治各類風險隱患，堅決遏制重特大事故發生。加強對病險水庫、江河堤防、山洪和地質災害危險區、城市低洼易澇點等隱患排查治理，紮實做好防汛應急搶險救災各項工作，全力維護人民群眾生命財產安全。