習近平9月按計劃訪美？　外交部：雙方已就年內元首互動保持溝通

7月20日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，中國國家主席習近平即將於9月對美國進行的訪問仍在按計劃進行。請問，中國外交部是否認為此次訪問仍在按計劃進行？對此，林劍表示，元首外交對中美關系具有不可替代的戰略引領作用。雙方就年內元首的互動安排保持了溝通。



上週，美國總統特朗普（Donald Trump）指中國通過竊取2.2億筆美國選民資料，干預美國2020年總統大選。不過，美國情報機構先前已經駁斥這項指控，認定缺乏證據支持。

美國國務卿魯比奧在啟程前往馬尼拉出席東盟（ASEAN）外長會議前亦向媒體表示：「我們預期這趟訪美行程將於9月舉行。他們（中方）仍持續派遣團隊前來進行相關準備。除此外，我沒有聽到更多的消息。」

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

今年5月，美國總統特朗普訪華時曾表示，邀請中國國家主席習近平與夫人彭麗媛於9月24日訪美。不過，中方暫未確認具體訪美日期，僅表示「應邀今秋訪美」。另外，聯合國大會將於9月8日至22日在美國紐約的聯合國總部召開，期間將舉行多項國際領袖雙邊會談。