習近平：引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統，厚植家國情懷

據新華社報道，全國僑務工作會議7月27日至28日在北京召開，會上中國國家主席習近平強調，引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統、厚植家國情懷，發揮獨特優勢、展現更大作為，積極服務祖國統一大業，促進海內外中華兒女團結奮鬥。



習近平說，黨的十八大以來，僑務戰線認真落實黨中央決策部署，團結動員廣大海外僑胞和歸僑僑眷，在推動國家經濟社會發展、傳承弘揚中華文化、增進中外交流合作等方面作出了積極貢獻。

習近平強調，新征程上，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的僑務政策，緊緊圍繞黨和國家工作大局，更好凝聚僑心僑力，引導廣大海外僑胞和歸僑僑眷秉承優良傳統、厚植家國情懷，發揮獨特優勢、展現更大作為，積極服務祖國統一大業，促進海內外中華兒女團結奮鬥，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業匯聚磅礴力量。

7月27日至28日，全國僑務工作會議在北京召開。會上傳達了中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平重要指示。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。（新華社）

此外，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話。

王滬寧在講話中表示，僑務工作是黨和國家的一項長期性戰略性工作。新時代以來，僑務工作全面加強、成效顯著，有力服務了黨和國家事業發展。

王滬寧說，新征程上，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想、關於僑務工作的重要論述，貫徹落實黨的二十大和二十屆三中、四中全會關於加強和改進僑務工作的決策部署，堅持凝心聚力同圓共享中國夢的主題，堅持為大局服務和為僑服務相統一、國內僑務和國外僑務工作相協同、涵養資源和發揮作用相統籌，推動新時代僑務工作高質量發展。

王滬寧表示，要更好把廣大海外僑胞和歸僑僑眷緊密團結起來，引導激勵他們在支持和參與祖國現代化建設、弘揚中華文化、促進祖國統一、密切中外交流合作等方面發揮更大作用。

中共中央政治局委員、中央統戰部部長李干傑在總結講話中表示，要深刻理解把握習近平總書記關於僑務工作重要論述和重要指示的重大意義、時代價值、核心要義、實踐要求，堅持黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導，不折不扣抓好黨中央關於僑務工作決策部署的貫徹落實，進一步夯實團結奮鬥根基，依法維護僑胞權益。要牢固樹立和踐行正確政績觀，凝心聚力、接續奮鬥，廣泛匯聚各方力量，同心協力做好新時代僑務工作。

浙江省、福建省、廣東省、雲南省、新疆維吾爾自治區、外交部、教育部、國務院國資委、中國僑聯負責同志作交流發言。各省區市和新疆生產建設兵團，中央和國家機關有關部門、有關人民團體，中央管理的部分金融機構、企業，部分高校，部分駐外使領館負責同志等參加會議。